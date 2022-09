Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Olanda 2022

La classifica Formula 1 come cambierà oggi con il GP Olanda 2022, quindicesima prova del Mondiale che si disputa sul circuito di Zandvoort? Dobbiamo dire la verità: la gara di casa per Max Verstappen si presenta già quasi come una festa anche se il 20 novembre è ancora molto lontano, perché il vantaggio del campione del Mondo in carica nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 è nettissimo, soprattutto dopo che domenica scorsa a Spa Francorchamps è arrivata una vittoria capolavoro per Verstappen, giunto a quota 284 punti. Non solo: la piazza d’onore è occupata da Sergio Perez (a -93), per la Red Bull questa è sicuramente la posizione ideale, anche se Charles Leclerc proverà a recuperare almeno la piazza d’onore nella classifica Piloti di Formula 1 e spera di avere dalla sua parte finalmente anche un pizzico di fortuna.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen ormai irraggiungibile

Intanto è risalito bene Carlos Sainz, il pilota spagnolo della Ferrari che troviamo al quarto posto nella classifica di Formula 1, magari sperando di sopravanzare Leclerc pure in questa stagione, il che sarebbe un esito che era francamente impronosticabile ad inizio Mondiale. Seguono poi i due piloti della Mercedes, con George Russell che resta sempre davanti all’illustre compagno di squadra Lewis Hamilton, che dopo il ritiro in Belgio si ritrova anzi a ben 24 punti di distanza dal rampante compagno di squadra, che gli resta davanti fin dall’inizio del Campionato.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen +80, buio Ferrari

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Proseguendo la nostra analisi sulla classifica Formula 1, ecco che per il Mondiale Costruttori potremmo ripetere il discorso già fatto per i Piloti: Ferrari molto competitiva ma che non riesce a capitalizzare tutto quello che avrebbe meritato, tra i guai in termini di affidabilità e decisamente qualche errore di troppo al muretto per le strategie, di conseguenza al comando piuttosto nettamente c’è la Red Bull, come evidenzia naturalmente il fatto che pure Perez in questo momento sia davanti a Leclerc, fatto che è una vera e propria manna per le ‘lattine’. La differenza a questo punto della stagione pare ormai incolmabile, anche in questa graduatoria la Ferrari deve rimpiangere qualche errore di troppo.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen vola, +63 su Leclerc

La Mercedes non va oltre il terzo posto e si salva almeno grazie a una buona costanza di rendimento da guai potenzialmente ancora peggiori, perché in termini di prestazioni pure il distacco da Ferrari e Red Bull sarebbe ancora più netto. È importante per la Ferrari che sia in crescita il rendimento di Carlos Sainz, ma ormai i giochi sembrano fatti. La situazione nella classifica di Formula 1 per la Ferrari si è fatta difficilissima in entrambe le graduatorie e Verstappen a Zandvoort gioca pure in casa…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 284

2. Sergio Pérez (Red Bull) 191

3. Charles Leclerc (Ferrari) 186

3. Carlos Sainz (Ferrari) 171

5. George Russell (Mercedes) 170

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 146

7. Lando Norris (McLaren) 76

8. Esteban Ocon (Alpine) 64

9. Fernando Alonso (Alpine) 51

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

11. Kevin Magnussen (Haas) 22

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20

13. Daniel Ricciardo (McLaren) 19

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 18

15. Mick Schumacher (Haas) 12

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

17. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) 5

18. Lance Stroll (Aston Martin) 4

19. Alexander Albon (Williams) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 475

2. Ferrari 357

3. Mercedes 316

4. Alpine 115

5. McLaren 95

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. Alpha Tauri 29

9. Aston Martin 24

10. Williams 4











© RIPRODUZIONE RISERVATA