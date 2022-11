Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori: verso la Sprint Race in Brasile

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO LA SPRINT RACE (GP BRASILE 2022)

La classifica di Formula 1 per il Gp Brasile 2022 cambierà già sabato 12 novembre: si corre a San Paolo, e questa è l’ultima gara della stagione che prevede la Sprint Race. La formula dunque è nota: la pole position “ufficiale” è quella delle qualifiche, poi la Sprint Race assegnerà 8 punti al vincitore (e a scalare fino all’ottava posizione) per poi determinare le posizioni in griglia la domenica, quando scatterà la gara vera e propria. Tornando al discorso della classifica di Formula 1, sappiamo già che Max Verstappen si è laureato campione del mondo con largo anticipo e così anche la Red Bull tra i costruttori, ma altre cose sono da definire.

Per esempio, la Ferrari lotta per difendere il secondo posto dall’assalto della rinata Mercedes: le frecce d’argento devono recuperare 40 punti in due gare, il totale a disposizione è di 60 e dunque, salvo clamorosi flop a Maranello, è abbastanza evidente che il cavallino rampante dovrebbe riuscire nell’impresa. Più complesso invece il tema che riguarda la seconda posizione nel Mondiale piloti: qui Charles Leclerc insegue Sergio Pérez a 5 punti di distanza, per George Russell (-44 dal monegasco) i conti sembrano essere chiusi.

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque sarà la lotta per le posizioni di rincalzo ad animare la classifica di Formula 1 nel Gp Brasile 2022. Abbiamo detto di Pérez e Leclerc, che sono abbastanza inavvicinabili e si contendono la piazza d’onore alle spalle del dominante Verstappen; è certamente intrigante la sfida Mercedes tra Russell e Lewis Hamilton, perché il sette volte campione del mondo ha ripreso vigore e ora crede nella possibilità di arrivare almeno quarto, con 15 punti da recuperare al compagno di scuderia ma anche la consapevolezza che non ci saranno ordini interni a favorirlo. Carlos Sainz è scivolato al sesto posto, ma a sole 4 lunghezze da Hamilton: dunque può virtualmente riprendersi anche la quarta piazza, pur se con le Mercedes di oggi non sarà facile.

La classifica di Formula 1 entrando nella Sprint Race del Gp Brasile 2022 ci dice poi che Esteban Ocon e Fernando Alonso sono in competizione per chi farà il miglior risultato in casa Alpine (11 punti il distacco tra i due, a favore del francese) e almeno Ocon ha una possibilità di prendersi il settimo posto strappandolo a Lando Norris, che però pur con una McLaren in crisi riesce quasi sempre a fare risultati accettabili. Tra poco sarà dunque il momento di correre, poi vedremo come cambieranno le cose nella classifica di Formula 1…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 416

2. Sergio Pérez (Red Bull) 280

3. Charles Leclerc (Ferrari) 275

4. George Russell (Mercedes) 231

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 216

6. Carlos Sainz (Ferrari) 212

7. Lando Norris (McLaren) 111

8. Esteban Ocon (Alpine) 82

9. Fernando Alonso (Alpine) 71

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 47

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) 36

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 35

13. Kevin Magnussen (Haas) 24

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 23

15. Lance Stroll (Aston Martin) 13

16. Mick Schumacher (Haas) 12

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1218. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) 6

19. Alexander Albon (Williams) 4

20. Nicholas Latifi (Williams) 2

21. Nyck De Vries (Williams) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 696

2. Ferrari 487

3. Mercedes 447

4. Alpine 153

5. McLaren 146

6. Alfa Romeo 53

7. Aston Martin 49

8. Haas 36

9. Alpha Tauri 35

10. Williams 8











