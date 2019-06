Classifica Giro del Delfinato 2019/ Teuns maglia gialla: Pedersen leader a pois

La terza tappa del Giro del Delfinato 2019, benchè oggi preveda qualche salita, sarà di fatto una frazione dedicate ai velocisti : non per questo non ci pare meno interessante vedere che sta succedendo nella graduatoria riservata agli scalatori. I pochi Gpm previsti e quindi i pochi punti messi in palio potrebbero comunque modificare tale graduatoria. Ecco infatti che alla vigilia di questa giornata nella classifica del Giro del Delfinato 2019 riservata alla maglia a pois il leader è il danese della Sunweb Casper Phillip Pedersen che ieri ha messo in saccoccia ben 18 punti. Dietro di lui cono solo 5 punti di distacco ecco poi il connazionale con la maglia dell’Astana Magnus Cort Nielsen, con Julian Alaphilippe terzo con 12 punti. Attenzione infine ancher a Doubey e Gorka Izaguirre Insausti che chiudono la top five rispettivamente con 10 e 7 punti. (agg Michela Colombo)

BIG VICINI

Come detto prima siamo solo al via del Giro del Delfinato 2019 e con solo due tappe già percorse non ci sorprende affatto che nella graduatoria principale i distacchi siano ancora così risicati. Ecco perchè Teuns oggi dovrà fare molta attenzione se vorrà difendere la maglia gialla da leader della Classifica del Giro del Delfinato 2019. Lo abbiamo ricordato prima: il belga vanta solo tre secondi dal primo rivale Martin e 20 da Fuglsang, mentre ne ha 21 da recuperare il quarto classificato Lutsenko, già maglia verde. nella top ten poi troviamo altri grandi nomi come quelli di Quintana, Froome e Yates, che però distano tutti 24 secondi dalla maglia gialla. Per trovare un distacco oltre al minuto dalla prima posizione dobbiamo andare a Mikael Chherel che dalla 19^ piazza ha un minuto e 32 secondi da recuperare su Teuns. (agg Michela Colombo)

TEUNS MAGLIA GIALLA

Abbiamo dato il via alla terza tappa del Giro del Delfinato 2019 ed è tempo ora di prendere in esame le classifiche che caratterizzare questa corsa, ancora sostanzialmente agli inizi. I colpi di scena infatti in questi primi giorni non sono mancati e se Boasson Hagen era stato leader con la maglia gialla dopo la prima frazione, già al traguardo della seconda tappa il titolo di leader della Classifica del Giro del Delfinato 2019 è passato al ciclista della Bahrain Merida Dylan Teuns. Il belga quindi oggi al via di Le Puy En Velay si è presentato al foglio firme con l’iconica maglia gialla e sicuro del crono di 7h37’03” registrato, ma non certo sicuro di chiudere questa terza frazione sempre da leader. Non dimentichiamo che il suo vantaggio nella classifica generale è ben risicato visto che il primo rivale, Guillaume Martin dista appena tre secondi, mentre sono appena venti quelli di distacco di Jakob Fulgsang, al terzo gradino del podio.

CLASSIFICA GIRO DELFINATO 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Visto che è successo nella classifica generale del Giro del Delfinato 2019 è bene ora prendere in esame anche le altre graduatorie che caratterizzano questa corsa a tappe per l’Uci World tour. Partiamo quindi da quella a punti, dove ricordiamo che il leader e vestito con la maglia verde è il ciclista dell’Astana Lutsenko che vanta 34 punti in classifica e quindi pure un vantaggio di 5 lunghezze dallo stesso Teuns maglia gialla. Considerate pure le montagne previste oggi ecco che dobbiamo tenere d’occhio la classifica degli scalatori e quindi il suo leader indiscusso Pedersen, riconoscibile tra la folla in partenza per la maglia a pois. Occhi puntati infine alla graduatoria del Giro del Delfinato 2019 dedicata ai giovani under 25 iscritti: qui infatti spicca il nome di Wout Van Aert, che ora è in testa con il crono di 7h38’59” ma che ha un vantaggio di appena tre secondi da Nils Politt.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2019 (DOPO LA 2^ TAPPA)

1. Dylan Teuns (Bel)

2. Guillaume Martin (Fra) a 3″

3. Jakob Fuglsang (Dan) a 20″

4. Alexey Lutsenko (Kaz) a 21″

5. Nairo Quintana (Col) a 24″

6. Michael Woods (Can) s.t.

7. Wout Poels (Ola) s.t.

8. Chris Froome (Gbr) s.t.

9. Thibaut Pinot (Fra) s.t.

10. Adam Yates (Gbr) s.t.



