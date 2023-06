Diretta Giro del Delfinato 2023, classifica/ Streaming video Rai 8^ tappa (oggi domenica 11 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: ANCORA ALTA MONTAGNA!

Oggi, domenica 11 giugno, ultimo appuntamento con la diretta del Giro del Delfinato 2023, che vivrà infatti la sua ottava tappa Le Pont de Claix-La Bastille di 153 km. Come da tradizione, l’ultimo weekend della corsa a tappe francese è tutto in alta montagna e di conseguenza anche l’ultima frazione potrebbe cambiare in maniera magari anche molto significativa quella che è in questo momento la classifica generale del Giro del Delfinato 2023, determinata già da diverse tappe di notevole significato, dalla cronometro di mercoledì fino al tappone di ieri con arrivo in cima al Col de la Croix de Fer che ha visto una nuova vittoria di un Jonas Vingegaard che è semplicemente troppo superiore a tutti i potenziali avversari e dovrebbe avere già ipotecato il trionfo finale.

Oggi ancora salite, ma con alcune differenze rispetto a ieri: se infatti sabato abbiamo visto tre salite molto lunghe, da scalatori puri, oggi ci attendono addirittura sei Gran Premi della Montagna, tutti più brevi come chilometraggio ma con pendenze spesso più cattive. L’esempio perfetto sarà proprio l’ultima ascesa verso il traguardo a La Bastille, che potrebbe ricordare un Muro del Fiandre perché breve ma con pendenze ampiamente in doppia cifra. Insomma, ancora montagne ma che andranno a richiedere caratteristiche tecniche almeno parzialmente differenti ai corridori: tutto questo premesso, adesso presentiamo la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la sua ottava tappa Le Pont de Claix-La Bastille.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY GIRO DEL DELFINATO

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 8^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire meglio cosa ci offrirà la diretta del Giro del Delfinato 2023 lungo il percorso della ottava tappa Le Pont de Claix-La Bastille di 153 km, altra frazione di alta montagna per completare la corsa. Per prima cosa, annotiamo che la partenza avrà luogo da Le Pont de Claix alle ore 10.30, perché anche oggi come ieri l’arrivo sarà prima di quanto era previsto in settimana. Già nei primi 50 km ci saranno due GPM di seconda categoria che cominceranno a rendere dura la corsa, i saliscendi proseguiranno anche nel tratto dello sprint intermedio, ma lo spartiacque della corsa sarà sicuramente il Col du Granier, GPM Hors Categorie al km 105,1, al termine di una salita di 9,6 km all’8,6% di pendenza media.

Discesa e immediatamente si tornerà a salire verso il Col du Cucheron, salita di 7,7 km al 6,2% con GPM al km 123,1, immediatamente seguita dal Col de Porte, in questo caso avremo 7,4 km di salita al 6,8% di pendenza media e il GPM sarà al km 135,7. Attenzione poi anche alla lunga discesa successiva, che terminerà a 1,8 km dall’arrivo, che però saranno un micidiale muro al 14,2% di pendenza media per raggiungere la linea del traguardo a La Bastille, sopra Grenoble, dove saranno incoronati il vincitore della tappa e soprattutto quello del Giro del Delfinato 2023.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 25h22’18″

2. Adam Yates (Gbr) a 2’11”

3. Ben O’Connor (Aus) a 2’24”

4. Jai Hindley (Aus) a 2’36”

5. Jack Haig (Aus) a 3’04”

