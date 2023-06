DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: così un anno fa (oggi venerdì 9 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo le emozioni che sicuramente ci faranno compagnia con la sesta tappa della diretta del Giro del Delfinato 2023, come al solito ricordiamo che cosa era successo in questa stessa frazione nella scorsa edizione della corsa a tappe francese. Era venerdì 10 giugno 2022 e in programma c’era la Rives-Gap di 196,5 km che fu vinta dal francese Valentin Ferron del Team TotalEnergies con il tempo di 4h42’17”, riuscendo a staccare di 3” gli altri protagonisti della fuga che aveva animato quella frazione.

Diretta/ Giro del Delfinato 2023: Vingegaard vince la 5^ tappa e domina in classifica! (oggi 8 giugno)

Dominio francese con il secondo posto di Pierre Rolland davanti a Warren Barguil, poi al quarto posto ecco il nostro Andrea Bagioli davanti ad altri due francesi, cioè Geoffrey Bouchard e Victor Lafay. Il gruppo arrivò a 32”, regolato dal norvegese Edvald boasson Hagen per la settima posizione. Nulla invece cambiò nella classifica generale, con Wout Van Aert primo e in maglia gialla dopo le prime sei tappe dello scorso Giro del Delfinato, con un vantaggio di 1’03” sul nostro Mattia Cattaneo e di 1’06” su Primoz Roglic. Oggi invece qualcosa potrebbe già cambiare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Giro del Delfinato 2023: Bjerg ha vinto la 4^ tappa, è anche leader in classifica! (oggi 7 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY GIRO DEL DELFINATO

Diretta Giro del Delfinato 2023, classifica/ Laporte ha vinto la 3^ tappa, resta maglia gialla! (6 giugno)

TAPPA COMPLICATA, NOVITÀ PER LA CLASSIFICA?

Altro appuntamento con la diretta del Giro del Delfinato 2023, che vivrà oggi, venerdì 9 giugno, un antipasto delle grandi montagne con la sesta tappa Nantua-Crest Voland di 170,5 km. Non sarà di certo una frazione difficile come quelle che ci attendono domani e domenica, ma sicuramente ci potrebbe essere una scossa per la classifica generale del Giro del Delfinato 2023, come naturalmente è già successo con la cronometro di mercoledì, ma soprattutto ieri con un clamoroso attacco vincente di Jonas Vingegaard sull’unico GPM che avrebbe potuto creare scompiglio – e lo ha fatto eccome -, anche se a dire il vero potrebbe anche essere un giorno perfetto per le fughe.

In effetti i big si muoveranno solo se si creeranno le condizioni, perché domani e domenica ci sarà terreno decisamente più ideale per fare la differenza. Oggi comunque avremo tre Gran Premi della Montagna negli ultimi 20 km e di conseguenza non si potrà sottovalutare questa frazione nervosa, che ai fuggitivi richiederà di saper andare forte in salita per puntare alla vittoria e magari potrebbe anche causare qualche secondi di distacco fra chi punta a vincere questa classica corsa a tappe francese, antipasto del Tour. Tutto questo premesso, adesso presentiamo la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la sua sesta tappa Nantua-Crest Voland.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 6^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire meglio cosa ci offrirà la diretta del Giro del Delfinato 2023 lungo il percorso della sesta tappa Nantua-Crest Voland di 170,5 km, che è la prima frazione considerata di montagna. Innanzitutto, annotiamo che la partenza avrà luogo da Nantua alle ore 12.20, subito vi saranno diversi saliscendi anche se la prima salita vera e propria sarà la Cote de Clermont en Genevois, un GPM di seconda categoria al km 52,8. Di pianura vera e propria praticamente non ce ne sarà mai, ma fino allo sprint intermedio al km 141,2 non sarà una tappa durissima: poi però si entrerà finalmente nel vivo, della tappa e della corsa nel suo complesso.

Sappiamo infatti che la sesta tappa del Giro del Delfinato 2023 apre il gran finale sulle montagne: avremo innanzitutto il Col des Aravis, salita di 7,8 km al 5,7% di pendenza media per raggiungere il GPM di seconda categoria al km 151,9, poi avremo il GPM di terza categoria della Cote de Notre Dame de Bellecombe al km 166,7 (dopo 3,2 km di salita al 6,1%), infine avremo l’arrivo a Crest Voland, valido anche come GPM di terza categoria anche se la salita vera e propria (2,3 km al 6,6%) finirà a circa un chilometro dalla linea del traguardo.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 17h03’03″

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 1’23”

3. Ben O’Connor (Aus) a 1’24”

4. Adam Yates (Gbr) a 1’26”

5. Felix Grossschartner (Aut) a 1’27”











© RIPRODUZIONE RISERVATA