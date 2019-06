Diretta Giro del Delfinato 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 3^ tappa

Il Giro del Delfinato 2019 è in diretta anche oggi, lunedì 10 giugno. In programma c’è la terza tappa Le Puy en Velay-Riom di 177 km. La classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle ci propone oggi una frazione semplice e di conseguenza adatta agli sprinter, una giornata interlocutoria in attesa della cronometro di domani a Roanne, che sarà il primo momento davvero decisivo di questo Giro del Delfinato 2019. Per il momento però spazio alle ruote veloci: dopo una tappa non impossibile ma comunque molto mossa come quella di ieri, oggi senza se e senza ma sarà senza dubbio un martedì dedicato ai grandi sprinter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO (3^ TAPPA)

La diretta tv del Giro del Delfinato 2019 sarà garantita oggi per la terza tappa Le Puy en Velay-Riom dalle ore 15.05 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza la diretta streaming video del Giro del Delfinato sarà garantita a tutti tramite Rai Play. Doppia possibilità invece per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno scegliere di seguire il Giro del Delfinato anche su Eurosport e di conseguenza pure in streaming tramite Eurosport Player oppure Sky Go a partire dalle ore 15.05. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019: PERCORSO 3^ TAPPA LE PUY EN VELAY-RIOM

Per presentare la diretta Giro del Delfinato andiamo adesso a descrivere il percorso della terza tappa Le Puy en Velay-Riom. La partenza avrà luogo alle ore 12.30 da Le Puy en Velay, nel dipartimento dell’Haute-Loire. Si tratterà, come abbiamo già accennato, di una frazione dall’altimetria molto semplice, che dovrebbe favorire un arrivo in volata a ranghi compatti. Ci saranno comunque quattro Gran Premi della Montagna, ma tutti di quarta categoria, dunque salitelle dall’effetto davvero trascurabile. Per dovere di cronaca le segnaliamo comunque tutte: si tratterà della Côte d’Allegre al km 24,5, seguita dalla Côte d’Augerolles (km 105,5), dalla Côte de Courpiere (km 117,5) e dalla Côte de Coulaud al km 121, queste ultime tre dunque in rapida successione. Gli ultimi 50 km però saranno completamente pianeggianti: al km 161,5 ecco lo sprint intermedio di Entraigues, che potrebbe essere una prova generale per la volata di gruppo quasi certamente attesa all’arrivo di Riom, località del dipartimento del Puy de Dome.



