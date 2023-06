Diretta Giro del Delfinato 2023, classifica/ Streaming video Rai 7^ tappa (oggi sabato 10 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: TAPPA IN ALTA MONTAGNA!

Appuntamento imperdibile oggi, sabato 10 giugno, con la diretta del Giro del Delfinato 2023, che vivrà infatti il primo di due giorni finali in alta montagna con la settima tappa Porte de Savoie-Col de la Croix de Fer (Saint Sorlin) di 148 km. Oggi sarà giorno da salite molto lunghe, anche se con pendenze raramente micidiali: i tre GPM comunque prevederanno la bellezza di 57 km di salita, abbondantemente più di un terzo dell’intero chilometraggio della tappa si svolgerà quindi con la strada all’insù e fatalmente ci aspettiamo scosse nella classifica generale del Giro del Delfinato 2023, che per il momento ha avuto la cronometro di mercoledì e l’acuto di Jonas Vingegaard giovedì come momenti più significativi in termini di distacchi.

Pure ieri c’è stato spettacolo ma i big sono arrivati insieme, invece oggi ci attendono salite che hanno fatto la storia, al Giro del Delfinato ma naturalmente soprattutto al Tour de France, di cui questa classica corsa a tappe francese collocata nel mese di giugno è il tradizionale “antipasto”. Parliamo infatti del Col du Mollard e ancora di più del Col de la Madeleine e del Col de la Croix de Fer, nomi che sono entrati nella storia del ciclismo, oggi naturalmente sarà decisiva la Croix de Fer, dal momento che in cima sarà posto il traguardo della frazione, penultima fatica del Delfinato. Tutto questo premesso, adesso presentiamo la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la sua settima tappa Porte de Savoie-Col de la Croix de Fer (Saint Sorlin).

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY GIRO DEL DELFINATO

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 7^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire meglio cosa ci offrirà la diretta del Giro del Delfinato 2023 lungo il percorso della settima tappa Porte de Savoie-Col de la Croix de Fer (Saint Sorlin) di 148 km, che merita tutta l’attenzione che si deve concedere a un vero e proprio tappone di alta montagna. Innanzitutto, annotiamo che la partenza avrà luogo da Porte de Savoie alle ore 10.40, si parte molto presto in una frazione impegnativa ma dal chilometraggio piuttosto breve perché anche l’arrivo sarà previsto prima del solito. La parte iniziale sarà molto facile, si passerà anche attraverso lo sprint intermedio al km 28,7 ma sarà tutta pianura fino ai piedi del Col de la Madeleine, che sarà naturalmente un GPM Hors Categorie al km 75,5, al termine di ben 25,1 km di ascesa al 6,2% di pendenza media.

Sarà comunque tantissima fatica da mettere sulle gambe in questa fondamentale settima tappa del Giro del Delfinato 2023, dopo la lunga discesa ci sarà ancora un tratto in falsopiano prima di affrontare il Col du Mollard, altro GPM Hors Categorie collocato al km 127,9, in questo caso al termine di una salita di 18,5 km al 5,8%. La discesa invece sarà breve e subito dopo si ricomincerà a salire affrontando naturalmente il Col de la Croix de Fer fino all’arrivo collocato in cima al versante di Saint Sorlin. In questo caso parliamo di un GPM di prima categoria, salita di 13,1 km al 6,2% di pendenza media. Oggi è giorno di salite lunghe anche se non durissime, attenzione però perché l’ascesa finale parte abbastanza dolce ma si fa decisamente più impegnativa avvicinandosi al traguardo.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 21h06’41″

2. Ben O’Connor (Aus) a 1’10”

3. Julian Alaphilippe (Fra) a 1’23”

4. Adam Yates (Gbr) a 1’26”

5. Jai Hindley (Aus) a 1’37”











