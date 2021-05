Classifica Giro d’Italia 2021/ A chi andrà la prima maglia rosa oggi?

Oggi a Torino la cronometro d’apertura andrà a definire anche la prima classifica del Giro d’Italia 2021, che sarà naturalmente identica all’ordine d’arrivo di questa prima tappa, anche perché nelle cronometro non sono previsti abbuoni e di conseguenza tutti i distacchi saranno quelli scaturiti dallo spietato verdetto del cronometro. Si riparte contro il tempo e allora viene da ripensare a due cronometro dello scorso Giro d’Italia: quella d’apertura a Palermo che aveva assegnato la prima maglia rosa a Filippo Ganna e quella di chiusura a Milano, di nuovo vinta dal campione del Mondo in carica ma che soprattutto incoronò Tao Geoghegan Hart come vincitore del’edizione numero 103 del Giro d’Italia. Palermo è un ricordo dolcissimo per Filippo Ganna, che si era presentato in Sicilia per la Grande Partenza dell’inedito Giro d’Italia autunnale in maglia iridata, grazie al trionfo di appena otto giorni prima ad Imola. La condizione di Ganna era a dir poco fenomenale e così il cinque volte campione del Mondo (tra pista e strada) annichilì tutti gli avversari sui 15 km in programma fra Monreale e Palermo, per cui la prima classifica del Giro d’Italia vide un Ganna splendido in maglia rosa con ben 22″ di vantaggio sui primi inseguitori Joao Almeida e Mikkel Bjerg e 23″ su Geraint Thomas.

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2021: L'ANNO SCORSO…

Naturalmente però, in attesa di scoprire la prima classifica del Giro d’Italia 2021, abbiamo in mente soprattutto il grande epilogo di domenica 25 ottobre scorso, la cronometro da Cernusco sul Naviglio a Milano che vide il grande duello tra Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart, che dopo la tappa del giorno precedente al Sestriere erano appaiati in vetta alla classifica del Giro d’Italia con lo stesso identico tempo – mai successo nella storia della Corsa Rosa dopo venti tappe. L’australiano era in maglia rosa per una questione di centesimi, ma naturalmente la vittoria finale del Giro d’Italia sarebbe andata al più forte a cronometro, che nelle previsioni doveva essere l’inglese di Ineos, compagno di squadra di Filippo Ganna (che in Piazza Duomo si prese la quarta vittoria di tappa del suo memorabile Giro). Furono infatti ben 39″ la differenza in favore di Geoghegan Hart sul traguardo, esattamente lo stesso distacco che leggiamo nella classifica finale del Giro d’Italia che vide di conseguenza Hindley secondo e sul terzo gradino del podio l’olandese Wilco Kelderman, staccato invece di 1’29” dal vincitore. Per i verdetti di Milano c’è ancora tempo, intanto la domanda è: chi prenderà la prima maglia rosa?

