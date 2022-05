Classifica Giro d’Italia 2022/ Carapaz maglia rosa, giorno decisivo? (20^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: IL GRANDE EQUILIBRIO PER LA MAGLIA ROSA

Giorno fondamentale per la classifica Giro d’Italia 2022, le emozioni del tappone Belluno-Marmolada potrebbero essere determinanti, anche se con questa situazione di grande equilibrio non si deve nemmeno escludere che qualche verdetto resti in bilico fino alla cronometro di Verona. I primi tre dimostrano di essere sostanzialmente sullo stesso livello in salita, così resta in maglia rosa Richard Carapaz, ma con appena 3” su Jai Hindley e 1’05” su Mikel Landa. Il podio di Verona dovrebbe essere deciso, ma naturalmente adesso vogliamo scoprire chi vincerà la classifica generale del Giro d’Italia 2022: Landa dovrà inventarsi qualcosa visto il ritardo, mentre fra Carapaz e Hindley ogni dettaglio potrebbe davvero essere determinante.

Se questo equilibrio dovesse continuare, ecco che potrebbe diventare fondamentale la cronometro di domani a Verona, nella quale i distacchi tra Carapaz e Hindley dovrebbero essere ridotti, ma naturalmente a quel punto ogni secondo potrebbe essere determinante. Più complicata la situazione di Landa, perché dovrebbe inventarsi qualcosa che ancora non gli è riuscito in tutto questo Giro d’Italia 2022 per ribaltare le gerarchie in classifica generale – tenuto presente anche il fatto che qualcosa a Carapaz potrebbe pagare nella cronometro conclusiva di domani.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: GLI INSEGUITORI E LE ALTRE GRADUATORIE

Il nostro Vincenzo Nibali resta al quarto posto a 5’53” e spera di lasciare in qualche modo il segno nella classifica del Giro d’Italia 2022 in questo tappone dolomitico, nella top 10 resta anche l’altro grande veterano Domenico Pozzovivo, ottavo a 12’55”. Considerati i distacchi, dovrebbe essere Pozzovivo a godere di maggiore libertà di azione, ma naturalmente va considerata una forma non più al top dopo la caduta nella discesa del Mortirolo. Nibali potrebbe essere più marcato, il primo obiettivo potrebbe allora essere la difesa del quarto posto da Pello Bilbao (che però dovrà correre in appoggio a Landa) e Jan Hirt.

Infine, parlando anche delle altre graduatorie della Corsa Rosa, si deve rendere merito anche a Koen Bouwman, che ha vinto la seconda tappa dopo quella di Potenza e soprattutto è ormai matematicamente primo nella classifica GPM del Giro d’Italia 2022: sarà lui la maglia azzurra di re degli scalatori, a patto di arrivare a Verona. Situazione molto simile per quanto riguarda la classifica a punti e quindi la maglia ciclamino, che è ormai di Arnaud Demare che deve però evitare i pericoli che per un velocista sono sempre in agguato in un tappone dolomitico. Infine, Juan Pedro Lopez è la maglia bianca di leader nella classifica dei giovani, con un buon margine sugli inseguitori.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Richard Carapaz (ECU) in 81h18’12”

2. Jai Hindley (AUS) a 3”

3. Mikel Landa Meana (ESP) a 1’05”

4. Vincenzo Nibali (ITA) a 5’53”

5. Pello Bilbao Lopez (ESP) a 6’22”

6. Jan Hirt (CZE) a 7’15”

7. Emanuel Buchmann (GER) a 8’21”

8. Domenico Pozzovivo (ITA) a 12’55”

9. Juan Pedro Lopez (ESP) a 15’29”

10. Hugh John Carthy (GBR) a 17’10”











