DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022/ Streaming video Rai 2: oggi la Cima Coppi, 20^ tappa

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, LA CIMA COPPI

Cresce l’attesa per la diretta del Giro d’Italia 2022, perché la ventesima tappa sarà fondamentale per la Corsa Rosa e perché oggi si scaleranno salite mitiche per il Giro d’Italia. Naturalmente la più importante sarà la Marmolada dal momento che l’arrivo sarà posto in cima al Passo Fedaia, ma una citazione d’obbligo va fatta pure per il Passo Pordoi, che sarà la Cima Coppi, cioè il punto più alto dell’intero Giro. A tale proposito, ricordiamo volentieri che il Passo Pordoi è la salita che più di frequente ha svolto il “ruolo” di Cima Coppi, dal momento che questa sarà la quattordicesima volta contro le undici per il Passo dello Stelvio, altra ascesa mitica del Giro d’Italia.

La Corsa Rosa ha introdotto la Cima Coppi nel 1965 per onorare la memoria del Campionissimo morto cinque anni prima: in quell’anno fu lo Stelvio, ma già nel 1966 l’onore toccò al Passo Pordoi. Curiosità: anche l’anno scorso il Pordoi avrebbe dovuto essere la Cima Coppi, ma il tappone dolomitico fu modificato per il maltempo e così l’onore passò al Giau (nella stessa tappa), sulla strada verso Cortina d’Ampezzo nel giorno che sigillò di fatto il trionfo di Egan Bernal. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventesima tappa Belluno-Marmolada (Passo Fedaia) sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

TAPPA DI MONTAGNA FONDAMENTALE!

La diretta Giro d’Italia 2022 vivrà oggi, sabato 28 maggio, vivrà il suo fondamentale tappone sulle Dolomiti in occasione della ventesima tappa Belluno-Marmolada (Passo Fedaia) di 168 km, uno scenario meraviglioso che darà responsi forse inappellabili per la classifica del Giro d’Italia 2022, anche se ci sarà ancora la cronometro di chiusura domani a Verona. In successione avremo il Passo San Pellegrino, il Passo Pordoi che sarà la Cima Coppi del Giro d’Italia e infine l’arrivo in salita al Passo Fedaia, sulla Marmolada. Poi esamineremo più nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche, ma naturalmente già solo i nomi delle tre salite in programma oggi bastano per dire che sarà una tappa imperdibile – e attenzione anche al meteo, perché le previsioni non sono incoraggianti in tal senso.

Oggi non ci sono più calcoli, tattiche o strategie come in altre tappe di montagna: chi andrà più forte deve approfittarne, gli altri dovranno difendersi. In palio c’è anche un successo di tappa che sarà di enorme prestigio e che farà gola a tanti, inoltre in cima alla Marmolada potremmo scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione 105 del Giro d’Italia. Le squadre conteranno, ma fino a un certo punto: da Malga Ciapela in poi, sarà un duello individuale. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa ventesima tappa Belluno-Marmolada (Passo Fedaia).

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 20^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi va analizzata con ancora più attenzione rispetto al solito, andiamo allora senza indugio a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna ventesima tappa Belluno-Marmolada (Passo Fedaia), che si svilupperà tra le province di Belluno e Trento. La partenza avrà luogo proprio da Belluno alle ore 12.25: la tappa infatti non sarà particolarmente lunga, ma naturalmente sarà molto impegnativa. Si può dire che si comincerà fin da subito a salire, prima dolcemente verso il traguardo volante di Cencenighe Agordino (km 63,5) e poi in modo più deciso, perché proprio dopo la località bellunese comincerà la salita del Passo San Pellegrino, naturalmente GPM di prima categoria al km 81,9 dopo ben 18,5 km di salita al 6,2% di pendenza media, che si faranno più impegnativi dopo Falcade con circa 3 km sempre oltre il 10% e con punte di pendenza massima al 15%.

La discesa porterà la corsa in Val di Fassa e dopo Canazei comincerà la salita verso il mitico Passo Pordoi, che al km 123,4 sarà la Cima Coppi, cioè il punto più alto del Giro d’Italia 2022. Saranno altri 11,8 km di salita e naturalmente anche con il fattore dell’altitudine arrivando a 2239 metri di quota, anche se si tratta di un’ascesa piuttosto regolare al 6,8% di pendenza media. Discesa prima verso Arabba e poi ancora più in basso nel fondovalle, per raggiungere Caprile da dove cominceranno i 14 km probabilmente decisivi per tutto il Giro d’Italia: salita al 7,6% di pendenza media, che però fino a Malga Ciapela saranno piuttosto facili: al km 162,5 ci sarà il traguardo volante con abbuoni, ma soprattutto da quel momento in poi la salita della Marmolada si farà molto più difficile, sempre oltre il 10% e con punte di pendenza massima fino al 18% per arrivare in cima al Passo Fedaia, scenario meraviglioso per l’arrivo della tappa regina nel cuore delle Dolomiti.











