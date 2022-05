Classifica Giro d’Italia 2022/ Carapaz maglia rosa, ma oggi… (16^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: NOVITÀ IN VISTA?

La classifica del Giro d’Italia 2022 è cambiata parecchio sabato a Torino, quando Richard Carapaz ha conquistato la maglia rosa al termine di una tappa decisamente emozionante, mentre ha sortito meno effetti la frazione di domenica verso Cogne, illuminata dall’assolo di uno splendido Giulio Ciccone, ma che per quanto riguarda i vertici della classifica generale del Giro d’Italia 2022 ha portato solamente l’ingresso di Guillaume Martin al decimo posto scalzando Alejandro Valverde dalla top 10, mentre nulla cambiava (anche in termini di distacchi) nelle prime nove posizioni.

Oggi però verso Aprica potrebbe succedere di tutto: se qualcuno dominasse infliggendo distacchi pesanti, magari stasera avremo già il nome del molto probabile vincitore del Giro d’Italia 2022, oppure ci potrebbero essere ribaltoni imprevedibili o come minimo qualcosa cambierà, perché di certo i big della classifica generale non arriveranno tutti insieme come a Cogne. Facendo un inciso sulle altre graduatorie della Corsa Rosa, ricordiamo che domenica l’olandese Koen Bouwman ha scalzato Diego Rosa dalla maglia azzurra della classifica GPM, mentre è saldo il dominio nella classifica a punti e quindi la maglia ciclamino per Arnaud Demare e la maglia bianca della classifica dei giovani è sulle spalle di Joao Almeida.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: IL BORSINO DEI FAVORITI

In questi giorni l’attenzione però è tutta rivolta alla classifica del Giro d’Italia 2022 intesa naturalmente come lotta per la maglia rosa o almeno per il podio. Abbiamo detto della maglia rosa Richard Carapaz, ricordiamo che Jai Hindley è in agguato ad appena 7” di ritardo e con la squadra forse più forte in gara, mentre al terzo posto a 30” c’è Joao Almeida, che però oggi in una giornata per scalatori puri dovrebbe correre in difesa. Discorso opposto per Mikel Landa, che non ci ha convinti del tutto verso Torino, ma lo spagnolo è uno scalatore che gradisce maggiormente salite come quelle di oggi verso l’Aprica, dove vinse nel 2015 e naturalmente proverà a concedere il bis.

Infine, dobbiamo fare un applauso ai nostri veterani Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, entrambi in grande spolvero a Torino sabato scorso: il lucano si è portato addirittura al quinto posto a 1’01” e fa impressione pensare che a inizio anno non avesse nemmeno una squadra, prima che la Intermarché-Wanty-Gobert avesse l’ottima idea di puntare ancora su un eccellente scalatore quale è Pozzovivo. Quanto a Nibali, senza la giornataccia proprio sulla “sua” Etna chissà adesso cosa scriveremmo, ma l’ottavo posto a 2’58” dalla maglia rosa è comunque una ottima base di partenza, anche perché la condizione dello Squalo appare in netta crescita.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Richard Carapaz (Ecu) in 63h06’57”

2. Jai Hindley (Aus) a 7”

3. Joao Almeida (Por) a 30”

4. Mikel Landa (Spa) a 59”

5. Domenico Pozzovivo (Ita) a 1’01”

6. Pello Bilbao (Spa) a 1’52”

7. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’58”

8. Vincenzo Nibali (Ita) a 2’58”

9. Juan Pedro Lopez (Spa) a 4’04”

10. Guillaume Martin (Fra) a 8’02”











