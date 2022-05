Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 15^ tappa: si sale a Cogne

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA PER SCALATORI!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, domenica 22 maggio, arriverà in Valle d’Aosta con la sua quindicesima tappa Rivarolo Canavese-Cogne di 177 km, una frazione di alta montagna con arrivo in salita, anche se con un disegno particolare. Ci saranno da affrontare infatti tre salite molto lunghe nella seconda metà del percorso, ma è anche vero che non saranno particolarmente dure, anzi quella verso l’arrivo di Cogne sarà la più facile. Questo però non è detto che sia un male: magari qualcuno troverà il coraggio di infiammare la corsa già sulle prime due salite (ad esempio se notasse qualcuno degli avversari in difficoltà) e in questo caso la tappa potrebbe diventare più importante di quanto si potrebbe pensare a un primo sguardo.

In ogni caso, una tappa con tre lunghe ascese non va mai sottovalutata, a maggior ragione dopo giorni vissuti quasi sempre a grande velocità e con un caldo anomalo a maggio e dopo la tappa senza un momento di respiro di ieri nei dintorni di Torino, che ha regalato grande spettacolo e ha portato Richard Carapaz in maglia rosa. Sulla carta meno difficile della frazione di esattamente una settimana fa con arrivo al Blockhaus, vedremo se Cogne lascerà il segno in maniera più profonda, non soltanto per i panorami da cartolina nel Parco nazionale del Gran Paradiso. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa quindicesima tappa Rivarolo Canavese-Cogne.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quindicesima tappa Rivarolo Canavese-Cogne sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 15^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione che ci porterà nel cuore delle Alpi, di conseguenza è doveroso presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna quindicesima tappa Rivarolo Canavese-Cogne, che si svilupperà tra le province di Torino e Aosta e di conseguenza tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. La partenza avrà luogo da Rivarolo Canavese già alle ore 12.25, in considerazione della difficoltà del percorso. A dire il vero, i primi 90 km non saranno particolarmente difficili nonostante qualche saliscendi ma molto agevole fino al traguardo volante di Pollein al km 90,2, che potremmo definire come lo spartiacque della tappa, perché da quel momento in poi ci saranno solamente salite e discese.

La prima salita porterà al GPM di prima categoria di Pila-Les Fleurs (km 104,7) al termine di 12,3 km di ascesa al 6,9% di pendenza media, impegnativa soprattutto nel suo tratto centrale che avrà punte di pendenza massima fino al 15% e sarà spesso in doppia cifra prima di addolcirsi sul finale. Discesa verso Aosta e subito si ricomincerà a salire verso Verrogne, altro GPM di prima categoria al km 136,9, globalmente la salita più impegnativa di giornata grazie a 13,8 km di ascesa al 7,1% di pendenza media con punte al 14% nel tratto iniziale. Altra discesa e si ricomincerà a salire verso l’arrivo di Cogne, ascesa di ben 22,4 km ma solo al 4,3% di pendenza media tanto che come GPM sarà di seconda categoria, più impegnativo all’inizio ma poi davvero molto dolce. Se si aspetteranno gli ultimi chilometri succederà ben poco (anche se il secondo traguardo volante con abbuoni sarà a Cogne centro al km 173,8), ma se la corsa si accendesse prima…











