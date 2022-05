Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 14^ tappa: Torino durissima

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA IMPEGNATIVA CON SALITE!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, sabato 21 maggio, sarà imperdibile: la quattordicesima tappa Santena-Torino di 147 km sarà breve ma durissima, con un circuito attorno al capoluogo piemontese che proporrà più volte le salite del Colle di Superga e del Colle della Maddalena, ascese brevi ma con pendenze spesso molto impegnative (attenzione quindi anche alle discese), che ripetute più volte potrebbero fare molta selezione, magari addirittura più di una “classica” tappa di montagna come era stato ad esempio domenica scorsa sul Blockhaus, quando i big avevano mostrato un sostanziale equilibrio di valori, che però potrebbe saltare su un percorso che esalterà anche furbizia e coraggio, oltre alla capacità di cogliere il momento giusto per sferrare un attacco magari decisivo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022/ Juan Pedro Lopez maglia rosa, Bardet è fuori!

Posto che sono passate già ben tredici tappe, quindi di strada ne è già stata fatta molta, da oggi in poi si entrerà definitivamente nel vivo del Giro d’Italia 2022: domamisi arriverà in quota a Cogne, poi la terza settimana inizierà con il “botto” martedì all’Aprica, ma già oggi a Torino ci aspettiamo i fuochi d’artificio. Il capoluogo piemontese sarà una delle davvero tante grandi città toccate quest’anno dalla Corsa Rosa: giovedì ad esempio abbiamo vissuto a Genova la grande emozione di Stefano Oldani, oggi però in copertina dovrebbero andare i big. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa quattordicesima tappa Santena-Torino.

Diretta/ Giro d'Italia 2022: Demare ha vinto la 13^ tappa, che beffa per la fuga!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quattordicesima tappa Santena-Torino sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Diretta/ Giro d'Italia 2022: Stefano Oldani ha vinto la 12^ tappa! Lorenzo Rota è 2°!

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 14^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione davvero da non perdere, quindi è doveroso più che mai presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna quattordicesima tappa Santena-Torino, che si svilupperà per intero proprio nella provincia di Torino. La partenza avrà luogo da Santena alle ore 13.15 in considerazione della brevità del percorso, che tuttavia come abbiamo già accennato sarà durissimo. Dopo qualche saliscendi iniziale, la prima salita degna di nota sarà il GPM di terza categoria a Il Pilonetto (km 43,3), poi si entrerà nel circuito di 36,4 km da ripetere due volte che sarà imperniate sulle salite di Superga (Bric del Duca) e del Colle della Maddalena, che saranno GPM di seconda categoria, entrambi da ripetere due volte.

Si arriverà a Superga al km 83,2 e poi al km 119,7, in entrambi i casi al termine di una salita di 5 km con pendenza media dell’8,6% e punte di pendenza massima fino al 14%, mentre il Colle della Maddalena sarà al km 98,7 e poi al km 135,2, salita di 3,5 km all’8,1% medio, ma micidiale nella sua prima metà, costantemente sopra al 10% e con punte di pendenza massima al 20%. Anche la discesa sarà impegnativa, soprattutto dopo l’ultimo GPM potrebbe essere altrettanto decisiva. All’interno del circuito ci saranno anche i due traguardi volanti, il primo al Monumento a Fausto Coppi al km 76,2 e il secondo al Parco del Nobile (km 142,5), al termine di un ultimo strappo e ad appena 4,5 km dall’arrivo di Torino – bagarre anche per questi abbuoni, quindi. Infine, l’ultimissima discesa e solo i 700 metri conclusivi saranno pianeggianti verso il sospirato traguardo in Corso Moncalieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA