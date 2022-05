Classifica Giro d’Italia 2022/ Carapaz maglia rosa, oggi altri scossoni? (17^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: COSA CAMBIA NELLA 17^ TAPPA?

La classifica del Giro d’Italia 2022 cambierà dopo la 17^ tappa? Lo scopriremo tra qualche ora: mercoledì 25 maggio scatta la Ponte di Legno-Lavarone, che fa seguito alla terribile conclusione dell’Aprica. Si parte a 1883 metri e questa volta si comincia scendendo: solo per un certo tratto però, perché poi il Passo del Vetriolo e Monterovere verso il finale potranno fare selezione. Sarà dunque un altro tappone, magari meno duro di quello di ieri ma che potrebbe cambiare le carte in tavola nella classifica del Giro d’Italia 2022.

Per il momento Richard Carapaz si è difeso alla grande, il primo assalto da parte dei rivali è andato a vuoto e l’ecuadoreno ha perso solo 4 secondi (abbuono) da Jai Hindley, accompagnato al traguardo con Mikel Landa. Anzi: Carapaz non solo si è tenuto stretto la maglia rosa, ma ha addirittura guadagnato su tutti gli altri rivali: Joao Almeida per esempio ha perso qualche secondo e ora ne ha 44 da recuperare nella classifica del Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali invece si trova a 3’40’’ ed è quinto. Vedremo quello che succederà oggi…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE ALTRE POSIZIONI

Studiando la classifica del Giro d’Italia 2022 per quanto riguarda le altre posizioni, possiamo notare che alle spalle della maglia rosa Richard Carapaz, che ha 3 secondi su un ottimo Hindley, Mikel Landa è sornione: lo spagnolo ha confermato di essere un treno in salita ed è l’ultimo corridore che nella classifica generale sia sotto il minuto di ritardo, con 59 secondi da Carapaz. Abbiamo detto di Nibali, che grazie all’ottima azione nella tappa di ieri è diventato il migliore italiano: lo Squalo, al suo ultimo Giro d’Italia, è ora in quinta piazza avendo scavalcato (per 8 secondi) lo sfortunato Domenico Pozzovivo, che in seguito a una caduta era rientrato sul gruppo ma poi non è riuscito a fare la differenza.

A completare la Top Ten nella classifica del Giro d’Italia 2022 troviamo poi Pello Bilbao, Emanuel Buchmann, Jan Hirt che si è preso il nono posto grazie alla splendida vittoria all’Aprica, e l’eterno Alejando Valverde che ancora una volta ha dato prova di classe e talento. Spariti dai primi dieci Juan Pedro Lopez, che la maglia rosa l’ha indossata anche più a lungo di quanto fosse lecito pensare, e Guillaume Martin: oggi però è un altro giorno, quello della 17^ tappa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Richard Carapaz (ECU) in 68h49’06’’

2. Jai Hindley (AUS) +3’’

3. Joao Almeida (POR) +44’’

4. Mikel Landa Meana (ESP) +59’’

5. Vincenzo Nibali (ITA) +3’40’’

6. Domenico Pozzovivo (ITA) +3’48’’

7. Pello Bilbao Lopez (ESP) +3’51’’

8. Emanuel Buchmann (GER) +4’45’’

9. Jan Hirt (CZE) +7’42’’

10. Alejandro Valverde (ESP) +9’04’’

