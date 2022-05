Classifica Giro d’Italia 2022/ Carapaz maglia rosa, tutto è nuovo (15^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: SCOSSONI IN ARRIVO?

La classifica del Giro d’Italia 2022 è cambiata completamente ieri, perché a Torino si è preso la maglia rosa Richard Carapaz, cioè colui che alla partenza da Budapest era considerato il principale favorito per il successo finale. Pronostico finora rispettato: l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers è adesso al comando della classifica generale del Giro d’Italia 2022, anche se con soli 7” di vantaggio su un eccellente Jai Hindley, che ieri ha dimostrato di essere molto forte e soprattutto di poter fare affidamento su una formidabile Bora-Hansgrohe, che potrebbe soffiare proprio a Ineos il “titolo” simbolico (ma molto importante sulla strada) di squadra più forte della Corsa Rosa.

La bella avventura di Juan Pedro Lopez è finita tra Superga e il Colle della Maddalena: adesso il giovane spagnolo della Trek-Segafredo è nono e non detiene più nemmeno la maglia bianca, di cui infatti adesso è leader (e non solo portatore) Joao Almeida. Il primato nella classifica dei giovani tuttavia non basta al portoghese della UAE Team Emirates per essere completamente soddisfatto: Carapaz e Hindley vanno più forti di lui in salita, per chi vuole vincere il Giro d’Italia 2022 questo evidentemente è un problema. Facendo un inciso sulle altre graduatorie della Corsa Rosa, ricordiamo che Diego Rosa conserva la maglia azzurra della classifica GPM, mentre è saldo il dominio nella classifica a punti e quindi la maglia ciclamino per Arnaud Demare.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: IL BORSINO DEI FAVORITI

In questi giorni l’attenzione però è tutta rivolta alla classifica del Giro d’Italia 2022 intesa naturalmente come lotta per la maglia rosa o almeno per il podio. Abbiamo detto della maglia rosa Carapaz e di Hindley ma anche di Almeida: possiamo allora aggiungere che Mikel Landa non ci ha convinti del tutto ieri verso Torino, ma è anche vero che lo spagnolo è uno scalatore puro, che gradisce maggiormente salite come il Blockhaus o comunque tappe come quella di oggi verso Cogne, che naturalmente potrebbe subito rimescolare le carte, anche perché dopo le fatiche di ieri tre salite lunghe (anche se con pendenze non eccessive) potrebbero presentare il conto a tanti.

Infine, dobbiamo fare un applauso ai nostri veterani Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo: il lucano è addirittura quinto a 1’01” e fa impressione pensare che a inizio anno non avesse nemmeno una squadra, prima che la Intermarché-Wanty-Gobert avesse l’ottima idea di puntare ancorasse un eccellente scalatore quale è Pozzovivo. Quanto a Nibali, senza la giornataccia proprio sulla “sua” Etna chissà adesso cosa scriveremmo, ma l’ottavo posto a 2’58” dalla maglia rosa è comunque una ottima base di partenza, anche perché la condizione dello Squalo appare in netta crescita.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Richard Carapaz (Ecu) in 58h21’28”

2. Jai Hindley (Aus) a 7”

3. Joao Almeida (Por) a 30”

4. Mikel Landa (Spa) a 59”

5. Domenico Pozzovivo (Ita) a 1’01”

6. Pello Bilbao (Spa) a 1’52”

7. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’58”

8. Vincenzo Nibali (Ita) a 2’58”

9. Juan Pedro Lopez (Spa) a 4’04”

10. Alejandro Valverde (Spa) a 9’06”

