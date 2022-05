Classifica Giro d’Italia 2022/ Juan Pedro Lopez sempre maglia rosa (7^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: OGGI TAPPA PIÙ VIVACE!

La classifica del Giro d’Italia 2022 naturalmente non è cambiata ieri e di conseguenza oggi vivrà il terzo giorno in maglia rosa il giovane spagnolo Juan Pedro Lopez della Trek-Segafredo, che con il secondo posto di giornata al termine di una fuga aveva conquistato martedì in cima all’Etna il simbolo del primato nella classifica generale del Giro d’Italia 2022. Sul podio virtuale resistono sempre anche gli altri due protagonisti della fuga siciliana, infatti troviamo sempre al secondo posto il tedesco Lennard Kämna con 38” di ritardo e poi in terza posizione l’estone Rein Taaramäe, che ha invece 58” di ritardo dalla maglia rosa Lopez.

Tutto (o quasi) resta invariato quindi al vertice della classifica del Giro d’Italia 2022, anche se a voler essere pignoli proprio Lennard Kämna ha guadagnato 1” di abbuono al traguardo volante. Differenza puramente simbolica in attesa di una tappa che potrebbe essere molto più vivace oggi, la Diamante-Potenza infatti presenterà un percorso molto impegnativo che sicuramente favorirà le fughe di corridori che sappiano andare forte quando la strada sale e di conseguenza ci potrebbe essere un rimescolamento magari anche nelle prime posizioni della classifica del Giro d’Italia 2022: oggi per la maglia rosa Lopez sarà una giornata ben più complicata delle precedenti.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Giro d’Italia 2022, dobbiamo sottolineare alcune notizie interessanti anche per quanto riguarda le altre graduatorie della Corsa Rosa. Ieri ad esempio con la vittoria di tappa a Scalea che ha fatto il paio con quella del giorno precedente a Messina ha fatto il pieno di punti il francese Arnaud Demare, che di conseguenza oggi sarà ancora in maglia ciclamino di leader appunto della classifica a punti, che vinse al Giro d’Italia già nel 2020 e nella quale ha un vantaggio sempre più significativo su tutti gli attuali inseguitori.

Juan Pedro Lopez invece resta ovviamente il leader della classifica dei giovani del Giro d’Italia 2022, anche se altrettanto chiaramente nemmeno oggi indosserà la maglia bianca, che sarà sulle spalle del belga Mauri Vansevenant in quanto secondo tra gli Under 25, dal momento che Lopez vestirà come logico la maglia rosa. Infine, logicamente ieri non poteva cambiare nulla per quanto riguarda gli scalatori: in maglia azzurra di leader della classifica GPM resta sempre il tedesco Lennard Kämna, che si è preso pure un paio di punti grazie al secondo posto sull’unico GPM di ieri (di quarta categoria), alle spalle del meraviglioso fuggitivo Diego Rosa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Juan Pedro Lopez (ESP) in 23h23’40”

2. Lennard Kämna (GER) a 38”

3. Rein Taaramäe (EST) a 58”

4. Simon Yates (GBR) a 1’42”

5. Mauri Vansevenant (BEL) a 1’47”

6. Wilco Kelderman (NED) a 1’51”

7. Joao Almeida (POR) a 1’54”

8. Pello Bilbao (ESP) a 1’56”

9. Richie Porte (AUS) a 2’04”

10. Romain Bardet (FRA) a 2’06”











