Classifica Giro d’Italia 2022/ Maglia rosa Carapaz, è lotta a tre (19^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE SALITE SPOSTERANNO GLI EQUILIBRI?

La classifica del Giro d’Italia 2022 cambia anche nei giorni in cui te lo aspetti meno: ieri è uscito di scena uno dei concorrenti più pericolosi per la maglia rosa Richard Carapaz, perché la notizia del giorno era stato il ritiro per Covid di Joao Almeida, che fra i primi quattro era lo spauracchio perché il più forte a cronometro in vista della prova contro il tempo finale di Verona. Salvo ulteriori colpi di scena, il podio dovrebbe essere un affare ristretto a Carapaz e naturalmente ai suoi più immediati inseguitori Jai Hindley a 3” e Mikel Landa a 1’05”, ma tra l’arrivo in salita di oggi al Santuario di Castelmonte, il tappone dolomitico di domani con arrivo sulla Marmolada e naturalmente anche la cronometro conclusivo ci potrebbero ancora essere grandi novità circa l’ordine di questi tre uomini e quindi naturalmente il nome del vincitore del Giro d’Italia 2022.

DIRETTA/ Giro d'Italia 2022 video streaming Rai 19^ tappa: 12 uomini all'attacco!

Ieri sospiro di sollievo per Jai Hindley, vittima di una foratura ma a meno di 3 km dall’arrivo e quindi entro la neutralizzazione, giornata storta invece per Juan Pedro Lopez, che è rimasto attardato quando il gruppo si è spezzato e ha perso diversi minuti, scivolando a 15’10” da Carapaz e al nono posto alle spalle di Domenico Pozzovivo, ora ottavo. Una posizione guadagnata per Vincenzo Nibali, che ha approfittato naturalmente del ritiro di Almeida per salire al quarto posto: il podio è lontano perché il distacco è pesante (4’43” dal terzo posto di Landa), ma la posizione è comunque di grandissimo valore e lo Squalo ha ancora alcuni giorni per provare a lasciare il segno.

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022/ Carapaz sempre maglia rosa, ritiro per Almeida

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Giro d’Italia 2022, dobbiamo sottolineare alcune notizie interessanti anche per quanto riguarda le altre graduatorie della Corsa Rosa. Ieri la tappa verso Treviso ha portato male ai migliori giovani di questo Giro d’Italia: naturalmente Joao Almeida ha dovuto lasciare anche la maglia bianca, che è passata sulle spalle di Juan Pedro Lopez, del quale tuttavia abbiamo già raccontato le disavventure. Almeno nella classifica degli Under 25 questo tuttavia non dovrebbe essere un grosso problema, perché il vantaggio dello spagnolo della Trek-Segafredo sugli inseguitori è consistente.

DIRETTA/ Giro d'Italia 2022: Dries De Bondt ha vinto la 18^ tappa, Affini secondo!

C’erano invece pochissimi punti in palio ai GPM è di conseguenza è stata una giornata molto tranquilla per la maglia azzurra Koen Bouwman, ma naturalmente saranno oggi e ancora di più domani i due giorni determinanti per stabilire chi sarà il vincitore della sempre ambitissima classifica dei Gran Premi della Montagna. Già oggi ci saranno un GPM di prima categoria, uno di seconda e due di terza e molto potrebbe cambiare. A Treviso invece grazie al guizzo della fuga con vittoria del belga Dries De Bondt è mancato l’ultimo duello per i velocisti, ma può comunque sorridere il francese Arnaud Demare, che veste ormai da molti giorni la maglia ciclamino e ormai deve “solo” arrivare a Verona per fare festa.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Richard Carapaz (ECU) in 76h41’05”

2. Jai Hindley (AUS) a 3”

3. Mikel Landa Meana (ESP) a 1’05”

4. Vincenzo Nibali (ITA) a 5’48”

5. Pello Bilbao Lopez (ESP) a 6’19”

6. Jan Hirt (CZE) a 7’12”

7. Emanuel Buchmann (GER) a 7’13”

8. Domenico Pozzovivo (ITA) a 12’30”

9. Juan Pedro Lopez (ESP) a 15’10”

10. Hugh John Carthy (GBR) a 17’03”











© RIPRODUZIONE RISERVATA