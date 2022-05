Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 18^ tappa: volata a Treviso?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA PERFETTA PER I VELOCISTI!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, giovedì 26 maggio, ci proporrà un giorno di respiro tra le grandi salite dei giorni scorsi e quelle che ancora devono arrivare: la sua diciottesima tappa Borgo Valsugana-Treviso di 152 km infatti sarebbe una frazione perfetta per i velocisti, sempre che gli sprinter superstiti e le loro squadre abbiano ancora le forze per tenere sotto controllo la corsa e le fughe da lontano che sicuramente ci saranno. Il paragone potrebbe essere con la bella impresa di Damiano Cima a Santa Maria di Sala nel 2019, precedendo davvero per un soffio la rimonta dei velocisti.

In volata per ora il mattatore del Giro d’Italia 2022 è stato naturalmente il francese Arnaud Demare con ben tre vittorie, ma ci fa molto piacere ricordare il successo di Alberto Dainese a Reggio Emilia otto giorni fa, la prima vittoria in carriera alla Corsa Rosa per il giovane velocista veneto. Per gli uomini di classifica invece l’auspicio è naturalmente quello di stare tranquilli almeno per un giorno, per rifiatare dopo l’Aprica e Lavarone e prepararsi a quello che ancora succederà nei prossimi tre giorni. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa diciottesima tappa Borgo Valsugana-Treviso.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciottesima tappa Borgo Valsugana-Treviso sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 18^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi si prende una giornata di quasi riposo, ma andiamo comunque a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciottesima tappa Borgo Valsugana-Treviso, che si svilupperà tra le province di Trento, Vicenza, Belluno e Treviso, dunque dal Trentino Alto Adige al Veneto. La partenza avrà luogo da Borgo Valsugana alle ore 13.50 in considerazione della brevità e anche della facilità del percorso. Dopo 24,8 km ci sarà il facile GPM di quarta categoria a Le Scale di Primolano, poco più che simbolico rispetto alle grandi salite dei giorni scorsi, ci sarà poi qualche ondulazione anche nella zona del traguardo volante di Valdobbiadene (km 72,9), ma davvero nulla di significativo.

L’unico passaggio impegnativo sarà il Muro di Ca’ del Poggio, salita di 1,1 km ma al 12,3% di pendenza media e GPM di quarta categoria al km 102,3, ma piazzato a 50 km dal traguardo non dovrebbe causare problemi ai velocisti, anche perché da quel momento in poi si entrerà definitivamente in pianura. Il secondo traguardo volante sarà al km 116,7 a Susegana, poi il finale sarà davvero velocissimo, compreso il circuito conclusivo di 11 km da affrontare dopo essere passati per la prima volta dall’arrivo di Treviso, da notare solo una svolta impegnativa a 3 km dal traguardo, poi l’ultima curva sarà ai -1200 metri.











