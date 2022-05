Classifica Giro d’Italia 2022/ Maglia rosa Juan Pedro Lopez ma dietro… (12^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: STABILI NELLE PRIME POSIZIONI!

La classifica del Giro d’Italia 2022 ha registrato qualche piccolo cambiamento anche ieri a Reggio Emilia, pur al termine di una tappa completamente pianeggiante: la maglia rosa resta sulle spalle di Juan Pedro Lopez, il giovane spagnolo della Trek-Segafredo che martedì scorso in cima all’Etna con il secondo posto aveva conquistato il simbolo del primato nella classifica generale del Giro d’Italia 2022, che è riuscito a conservare più lungo di quanto francamente si potesse immaginare, in particolare grazie a una ottima resistenza nella tappa di domenica sul Blockhaus, anche se in quella circostanza tutti i big si sono avvicinati.

A questo proposito, ecco che Richard Carapaz ha modificato il podio virtuale della classifica del Giro d’Italia 2022 andando a conquistare 3” di abbuono al traguardo volante di San Giovanni in Persiceto. Differenza minima in assoluto, ma con la classifica attualmente ancora cortissima ecco che il capitano della Ineos Grenadiers è salito a soli 12” di ritardo dalla maglia rosa di Juan Pedro Lopez, scavalcando Romain Bardet che rimane a 14” dal primato e agganciando Joao Almeida che è a sua volta 12” dietro Lopez. Attenzione quindi anche alla tappa di oggi, perché la Parma-Genova potrebbe offrire terreno per qualche sorpresa da non sottovalutare…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Giro d’Italia 2022, dobbiamo sottolineare alcune notizie interessanti anche per quanto riguarda le altre graduatorie della Corsa Rosa. Ieri naturalmente la tappa completamente pianeggiante in Emilia Romagna ha segnato una pausa nella caccia di tanti scalatori alla maglia azzurra, che domenica al termine della tappa del Blockhaus è finita sulle spalle di Diego Rosa, che aveva raccolto moltissimi punti nei vari Gran Premi della Montagna dando una grande soddisfazione alla Eolo-Kometa, anche se naturalmente i principali tapponi di montagna devono ancora arrivare.

Il ritiro di Biniam Girmay ha invece profondamente modificato la situazione ai vertici della classifica a punti: il francese Arnaud Demare veste ormai da molti giorni la maglia ciclamino, che è sulle spalle di Demare dopo il doppio successo di settimana scorsa a Messina e Scalea e il margine resta netto anche dopo la bellissima vittoria di Alberto Dainese ieri a Reggio Emilia. Juan Pedro Lopez infine resta ovviamente il leader della classifica dei giovani del Giro d’Italia 2022, anche se altrettanto chiaramente nemmeno oggi indosserà la maglia bianca, che sarà sulle spalle del portoghese Joao Almeida in quanto secondo tra gli Under 25, oltre che in agguato nella classifica generale.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Juan Pedro Lopez (ESP) in 46h43’12”

2. Richard Carapaz (ECU) a 12”

3. Joao Almeida (POR) s.t.

4. Romain Bardet (FRA) a 14”

5. Jai Hindley (AUS) a 20”

6. Guillaume Martin (FRA) a 28”

7. Mikel Landa (ESP) a 29”

8. Domenico Pozzovivo (ITA) a 54”

9. Emanuel Buchmann (GER) a 1’09”

10. Pello Bilbao (ESP) a 1’22”











