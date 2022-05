Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 11^ tappa: volata a Reggio Emilia

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, UNA TAPPA CLASSICA SENZA SORPRESE!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, mercoledì 18 maggio, proporrà la sua undicesima tappa Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 203 km, una frazione dunque lunga ma che non presenterà difficoltà di alcun genere. Siamo ad una tappa che potrebbe essere definita “classica” per il Giro d’Italia, perché quasi sempre la Corsa Rosa vive una frazione nel cuore della Pianura Padana che non presenta alcuna difficoltà altimetrica e offre ai velocisti la giornata perfetta, in questo caso servirà per spostarsi dalla costa adriatica verso l’Italia nord-occidentale che sarà protagonista nei prossimi giorni.

Per gli uomini da classifica l’obiettivo è naturalmente quello di spendere il meno possibile. Ci sarà il rischio di vivere una giornata noiosa, perché onestamente una fuga avrebbe ben pochi obiettivi da inseguire. Dovrebbe essere quindi un lunghissimo avvicinamento alla volata, verosimilmente il quarto sprint di gruppo a ranghi compatti dopo quello vinto da Mark Cavendish a Balatonfured e poi la doppietta di vittorie consecutive di Arnaud Demare, mercoledì scorso a Messina e il giorno seguente a Scalea. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa undicesima tappa Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della undicesima tappa Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 11^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione che dovrebbe essere interlocutoria, ma è comunque doveroso presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna undicesima tappa Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, che si svilupperà per intero in Emilia Romagna toccando numerose province (Rimini, Forlì Cesena, Ravenna, Bologna, Modena e Reggio Emilia). La partenza avrà luogo da Santarcangelo di Romagna alle ore 12.30 nonostante il percorso molto lungo, proprio perché le difficoltà altimetriche saranno completamente inesistenti in questa lunghissima “pedalata” nel pieno della Pianura Padana, partendo dal mare per arrivare decisamente all’interno e onorare il Parmigiano Reggiano nella tappa dedicata alle eccellenze gastronomiche locali.

Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe; da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con rotatorie, spartitraffico e arredo urbano che a volte possono riservare sgradite sorprese, potrebbe essere questo l’aspetto a cui stare più attenti. Naturalmente non ci sarà nemmeno l’ombra di Gran Premi della Montagna, dobbiamo allora segnalare semplicemente i due traguardi volanti che saranno a Toscanella di Dozza al km 76,4 e poi a San Giovanni in Persiceto al km 126,7 e ricordiamo il passaggio in alcune delle località più colpite dal terremoto del 2012, in occasione del decennale del tragico sisma. L’arrivo a Reggio Emilia presenterà le già citate difficoltà “urbane”, da segnare infine che il rettilineo finale verso il traguardo sarà di 350 metri, dunque non così lungo.











