Classifica Giro d’Italia 2022/ Maglia rosa Juan Pedro Lopez ma oggi… (9^ tappa)

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: OGGI GRANDI STRAVOLGIMENTI?

La classifica del Giro d’Italia 2022 si appresta a vivere una giornata di notevole significato: la nona tappa con arrivo in cima al Blockhaus, sulla Maiella, sarà una delle più impegnative dell’intera Corsa Rosa e di conseguenza sarà un esame duro per tutti, a cominciare dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez, il giovane spagnolo della Trek-Segafredo che martedì in cima all’Etna con il secondo posto aveva conquistato il simbolo del primato nella classifica generale del Giro d’Italia 2022. Sul podio virtuale resistono sempre anche gli altri due protagonisti della fuga siciliana, infatti troviamo sempre al secondo posto il tedesco Lennard Kämna con 38” di ritardo e poi in terza posizione l’estone Rein Taaramäe, che ha invece 58” di ritardo dalla maglia rosa Lopez.

In teoria tutti loro dovrebbero scendere dal podio virtuale della classifica del Giro d’Italia 2022, perché oggi sono attesi i big che mettono nel mirino la conquista del Trofeo Senza Fine fra due settimane a Verona, ma naturalmente per tutti oggi sarà un esame da superare o che potrebbe invece portare una sonora bocciatura. Ieri la fuga che ha dato il successo al belga Thomas De Gendt ha permesso al francese Guillaume Martin di guadagnare terreno prezioso: l’anno scorso era entrato fra i primi dieci in classifica generale sia al Tour de France sia alla Vuelta, tuttavia Martin aveva deluso nei primi giorni del Giro d’Italia 2022 e ieri mattina era ventottesimo a 4’06” dalla maglia rosa, grazie alla fuga però è salito al quarto posto a 1’06” di ritardo da Lopez, guadagnando tre minuti esatti.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Giro d’Italia 2022, dobbiamo sottolineare alcune notizie interessanti anche per quanto riguarda le altre graduatorie della Corsa Rosa. Oggi sicuramente il tappone di alta montagna in Abruzzo sarà uno snodo di notevole importanza anche per quanto riguarda la caccia alla maglia azzurra, che venerdì a Potenza è finita sulle spalle dell’olandese Koen Bouwman, che oltre al successo di giornata ha fatto il pieno di punti nei vari Gran Premi della Montagna. Per la classifica GPM tuttavia oggi ci saranno tantissimi punti in palio conduce salite di prima categoria, altrettante di seconda e una di terza.

Nulla cambierà invece ai vertici della classifica a punti, a patto naturalmente che tutti arrivino al traguardo (ed entro il tempo massimo): questa potrebbe essere la massima difficoltà per il francese Arnaud Demare e per gli altri pretendenti alla maglia ciclamino che è sulle spalle di Demare dopo il doppio successo a Messina e Scalea. Juan Pedro Lopez infine resta ovviamente il leader della classifica dei giovani del Giro d’Italia 2022, anche se altrettanto chiaramente nemmeno oggi indosserà la maglia bianca, che sarà sulle spalle del belga Mauri Vansevenant in quanto secondo tra gli Under 25: altra graduatoria che oggi potrebbe cambiare, tra i giovani ci sono molti nomi di livello.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022

1. Juan Pedro Lopez (ESP) in 32h15’31”

2. Lennard Kämna (GER) a 38”

3. Rein Taaramäe (EST) a 58”

4. Guillaume Martin (FRA) a 1’06”

5. Simon Yates (GBR) a 1’42”

6. Mauri Vansevenant (BEL) a 1’47”

7. Wilco Kelderman (NED) a 1’55”

8. Joao Almeida (POR) a 1’58”

9. Pello Bilbao (ESP) a 2’00”

10. Richie Porte (AUS) a 2’04”











