CLASSIFICA IL BORGO DEI BORGHI 2019/ Bobbio favorito dai giudici con Rotondella

Borgo dei Borghi 2019: la classifica dei borghi più belli d’Italia

Bobbio è vincitore del Borgo dei Borghi 2019, la grande sfida di Rai 3 che ha visto coinvolti 60 comuni tra i più belli e i più suggestivi dell’intera Penisola. Il trionfo è stato decretato per il 50 per cento dalla giuria popolare e per il 50 per cento dalla giuria di qualità, composta, per quest’anno, da Philippe Daverio, Margherita Granbassi e Mario Tozzi. I tre hanno assegnato il loro voto quasi all’unanimità. Differenze solo nel secondo posto, occupato, per Daverio e Tozzi, da Rotondella e per la Granbassi da Laigueglia. I giurati “giurano” di non essersi consultati, ma a un certo punto la schermitrice si tradisce: “Mi sono innamorata di Bobbio”, ammette, “quando ho sentito Daverio che ne parlava”. Bobbio è una cittadina molto importante dal punto di vista religioso: “San Colombano a Bobbio ha cambiato la vitivinicoltura di tutta Europa per sempre”, ricorda il critico d’arte, “e proprio a Bobbio Teodolinda, la regina longobarda, fa il suo palazzo e da quella sua presenza cambia il peso del monachesimo in Europa”.

Classifica finale Borgo dei Borghi 2019

1 posto: Bobbio, Emilia Romagna

2 posto: Palazzo Acreide, Sicilia

3 posto: Rotondella, Basilicata

4 posto: Laigueglia, Liguria

I borghi più belli per Regione

Liguria – Laigueglia

Abruzzo – Castel del Monte

Toscana – Cetona

Calabria – Bruzio

Veneto – Fratta Polesine

Marche – Gradara

Lombardia – Tremosine sul Garda

Basilicata – Rotondella

Lazio – Vitorchiano

Friuli Venezia Giulia – Strassoldo

Molise – Bagnoli del Trigno

Trentino Alto Adige – Tassullo

Puglia – Bovino

Valle d’Aosta – Gressoney–Saint Jean

Sicilia – Palazzolo Acreide

Umbria – Lugnano in Teverina

Piemonte – Cella Monte

Emilia Romagna – Bobbio

Campagnia – Castellabate

Sardegna – Aztara

Il Borgo dei Borghi 2019 è Bobbio, ma la Sicilia si difende bene

La proposta di Daverio è paradossale: fare di Bobbio, il Borgo dei Borghi 2019, la terza capitale d’Europa. Ma Bobbio è già “capitale” della Val Trebbia, luogo dell’entroterra emiliano che non ha bisogno di presentazioni. In quel di Piacenza, nei giorni scorsi, era partita la propaganda per far eleggere Bobbio a borgo più bello d’Italia. Dopo l’uscita di Vigoleno, altra località in gara per il piacentino, nessuno ha avuto più dubbi su quale favorire. Bobbio ha conquistato il primo posto precedendo Palazzolo Acreide, Rotondella e Laigueglia, rispettivamente in gara per Sicilia, Basilicata e Liguria. Il secondo classificato, Palazzolo Acreide, aveva buone probabilità di vittoria, essendo la Sicilia regione particolarmente “avvantaggiata” in gare come questa. Il segreto sta nell’organizzazione e nella coesione: ecco perché, anche l’anno scorso, un altro comune siciliano seppe portare così bene alla ribalta le sue bellezze.

Raznovich “senza parole”: afona a fine puntata…

Messo da parte un attimo Bobbio, vincitore del Borgo dei Borghi 2019, c’è da rendere onore al merito degli altri paesi. In primis Rotondella: la sua guida turistica è stata bravissima nel mettere in luce tutte le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche che il borgo offre, facendogli guadagnare così un degno terzo posto. Laigueglia, forse, avrebbe dovuto puntare un po’ di più sulla preparazione dei suoi rappresentanti, due ragazzi sì simpatici e avvenenti, ma che forse non sono stati in grado di mettere in risalto l’unicità del luogo. Non è servito a spronarli nemmeno il supporto della conduttrice, Camila Raznovich, che dopo ore e ore di diretta ha iniziato ad accusare la stanchezza. A fine serata la vediamo quasi afona: è proprio vero che questa meraviglia lascia senza parole…



