Classifica Io Canto Family 2024, eliminati terza puntata 3 giugno/ A rischio i team Caretta e Scuccia

Io Canto Family 2024, i pronostici su eliminato e classifica della terza puntata

Prosegue il cammino di Io Canto Family 2024 che questa sera – 3 giugno 2024 – arriva alla terza puntata con numerose sorprese ed emozioni in serbo per i telespettatori. Il format ha a tutti gli effetti le fattezze di una kermesse canora ma nel suo spirito, il programma condotto da Michelle Hunziker, rappresenta un appuntamento con la tenerezza delle emozioni veicolate da duetti unici nel loro genere.

A cimentarsi nella competizione di Io Canto Family 2024 non sono aspiranti cantanti, artisti navigati o emergenti: in scena, come visto nelle puntate precedenti, potremo apprezzare ancora le voci all’unisono di genitori e figli, nonni e nipoti: la musica si presta quindi ad elevare rapporti d’amore unici mettendo in secondo piano la gara nel senso più agonistico. La classifica di Io Canto Family 2024 merita comunque un focus dato che, al termine di questa puntata, scopriremo chi sono i nuovi eliminati.

Cristina Scuccia e Benedetta Caretta: un altro ultimo posto in classifica di Io Canto Family 2024 può escluderle dalla gara

In attesa di scoprire la classifica della terza puntata di Io Canto Family 2024 e gli eliminati andiamo a ricordare chi sono i coach di questa edizione. Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi: questi i volti che nel corso delle prime due puntate hanno scalato posizioni e perso già alcuni pezzi del proprio roster. Nella prima puntata è stata Cristina Scuccia a salutare una coppia delle due appartenenti alla squadra; la classifica di Io Canto Family 2024 in occasione della seconda puntata non ha invece premiato Benedetta Caretta che suo malgrado ha dovuto salutare la piccola Aurora e mamma Daniela, eliminati al termine di una gara carica di emozioni.

Questa sera, per la terza puntata di Io Canto Family 2024, sono dunque due i coach che dovranno osservare la gara con il fiato sul collo e il rischio di essere eliminati: Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Un eventuale ultimo posto in classifica significherebbe l’uscita definitiva dalla competizione e dunque vedrebbero sfumare la possibilità di arrivare alle battute finali della competizione. Ricordiamo, per chi si fosse perso i due appuntamenti precedenti, che la classifica di Io Canto Family si compone di 3 fasi, scandite da altrettante manche, definite tramite i voti della giuria e del parere del pubblico.











