Classifica marcatori Mondiali 2022/ Il capocannoniere è Kylian Mbappé

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2022: MBAPPÈ IRRAGGIUNGIBILE?

La classifica marcatori dei Mondiali 2022 vede al comando Kylian Mbappé, un nome di lusso per il titolo di capocannoniere a quota cinque gol segnati con un rendimento finora davvero splendido per l’attaccante del Paris Saint Germain e stella dei Bleus campioni del Mondo in carica. Più nel dettaglio, Mbappé ha debuttato con un gol contro l’Australia e ha rifilato poi una doppietta sia alla Danimarca sempre nella fase a gironi, sia alla Polonia nel netto successo della Francia agli ottavi di finale. L’inseguimento a Pelè è sempre più concreto, vincere il secondo Mondiale a pochi giorni dal compleanno numero 24 e segnando a raffica sarebbe la definitiva apoteosi.

Un interessante dato generale che naturalmente ha attinenza con la classifica marcatori dei Mondiali Qatar 2022 è il totale delle reti segnate, nel quale si contano per ora 148 gol in cinquantasei partite giocate, con una media di 2,64 gol a incontro. Alle spalle di Kylian Mbappé ci sono ben nove giocatori a quota tre gol, quindi già due lunghezze dietro l’attuale capocannoniere nella classifica marcatori dei Mondiali Qatar 2022, tra i quali spendiamo una citazione immediata per Olivier Giroud, che è naturalmente la spalla proprio di Mbappé nell’attacco della Francia.

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2022: I CAPOCANNONIERI E GLI INSEGUITORI

Nella classifica marcatori dei Mondiali 2022 continuiamo a parlare dei ben nove inseguitori a quota tre gol a testa cominciando dalla coppia inglese formata da Marcus Rashford e Bukayo Saka, perché naturalmente non possiamo dimenticare che sarà proprio l’Inghilterra l’avversaria della Francia in una sfida stellare nei quarti di finale. Il Sudamerica propone tre nomi, in copertina naturalmente ci sono Leo Messi e Richarlison, i migliori marcatori rispettivamente di Argentina e Brasile, che adesso puntano a un leggendario derby sudamericano in semifinale.

Con loro anche la stella dell’Ecuador Enner Valencia, che però è già eliminato dai Mondiali 2022 al pari dello spagnolo Alvaro Morata, per il quale senza dubbio la delusione è più grande, anche perché non ha mai avuto lo status di titolare con Luis Enrique nonostante il suo bottino di reti. Ecco poi l’olandese Cody Gakpo, che fin dalla prima partita è stato il giocatore più in forma degli Orange di Louis Van Gaal ora attesi dalla sfida all’Argentina, infine il portoghese Gonçalo Ramos, eroe degli ottavi di finale perché l’etichetta di “sostituto di Cristiano Ronaldo” avrebbe potuto essere pesante ma lui ha risposto con la tripletta che ha schiantato la Svizzera.

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2022

5 gol: Kylian Mbappé (Francia)

2 gol: Lionel Messi (Argentina), Richarlison (Brasile), Enner Valencia (Ecuador), Olivier Giroud (Francia), Marcus Rashford e Bukayo Saka (Inghilterra), Cody Gakpo (Olanda), Gonçalo Ramos (Portogallo), Alvaro Morata (Spagna)











