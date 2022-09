CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Arnautovic capocannoniere, c’è un grande assente

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: L’ASSENTE

Nella classifica marcatori Serie A purtroppo bisogna anche parlare di un calciatore che non potrà aumentare il suo bottino di gol, almeno non nella 7^ giornata: Rafael Leao non potrà giocare il big match Milan Napoli, essendo stato espulso a Marassi per somma di ammonizioni. Per Leao, votato MVP dello scorso campionato che i rossoneri hanno chiuso con lo scudetto, la stagione è iniziata alla grande: già 3 gol in sei partite, e una sensazione di dominio straripante praticamente sempre. E dire che nell’estate del 2021 c’era chi ne invocava la cessione, preferendo nel Milan quel Jens-Petter Hauge che invece è finito all’Eintracht: Leao ha smentito tutti a suon di gol, l’anno scorso ha chiuso la classifica marcatori Serie A con 11 gol in 34 partite facendo decisamente meglio delle 6 reti con cui aveva terminato sia il 2019-2020 che il 2020-2021.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Arnautovic capocannoniere e altre sorprese

A oggi dunque siamo a 26 gol in 101 partite, ma Rafael Leao sta viaggiando in questo campionato alla media di un gol ogni due partite: se la proiezione restasse questa il giovane portoghese chiuderebbe a 19 gol, segnando per distacco un nuovo record non solo nella nostra Serie A ma in carriera. Il tutto senza essere una prima punta di ruolo, ma un esterno rapidissimo e di grande fantasia: al Milan, già falcidiato dagli infortuni nel reparto offensivo, mancherà molto nella grande sfida contro il Napoli… (agg. di Claudio Franceschini)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ 5^ giornata, Arnautovic in fuga: 5 reti, una ogni 90'

SEMPRE ARNAUTOVIC AL COMANDO

La classifica marcatori Serie A ci introduce alla 7^ giornata: il massimo campionato di calcio per il momento non conosce soste, e il turno in questione prenderà il via venerdì 16 settembre con l’anticipo. Al momento la situazione non è cambiata rispetto ad una settimana fa, o meglio: Marko Arnautovic resta il capocannoniere del campionato ma ha allungato sulla concorrenza, perché è andato a segno anche nella vittoria che il suo Bologna ha timbrato contro la Fiorentina e di conseguenza i suoi 6 gol gli fanno avere due lunghezze di vantaggio sul quartetto che lo insegue.

Classifica marcatori Serie A/ I capocannonieri sono Kvaratskhelia e Vlahovic

Un quartetto che è composto da Dusan Vlahovic, a secco contro la Salernitana in una partita che la Juventus ha incredibilmente pareggiato – con nota coda polemica – Beto che sta confermando quanto di buono fatto vedere l’anno scorso, Teun Koopmeiners cui domenica scorsa è stato annullato un gol che sarebbe stato il suo quinto e Khvicha Kvaratskhelia, realizzativamente parlando grande sorpresa nell’avvio di stagione del Napoli. Come cambierà la classifica marcatori di Serie A dopo le partite della 7^ giornata? Lo scopriremo insieme strada facendo…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Nella classifica marcatori di Serie A abbiamo finora parlato delle prime cinque posizioni e appunto del capocannoniere che rimane Arnautovic, ma poi c’è una serie di calciatori che ha segnato 3 gol e spera di portarsi in zona podio nella 7^ giornata di campionato. A salire un gradino nell’ultimo turno sono stati Olivier Giroud, in gol su rigore per la vittoria del Milan sul campo della Sampdoria, e Paulo Dybala: la Joya sembra essersi sbloccata anche dal punto di vista delle reti, a Empoli poi è risultato assolutamente decisivo con un gol e un assist.

Gol anche per Ciro Immobile, che come sappiamo ha vinto la classifica marcatori di Serie A nella passata stagione (non per la prima volta) e che resta il principale terminale offensivo di una Lazio che può ancora crescere di colpi; ci ha provato ma non è riuscito a lasciare il suo timbro a San Siro Nikola Vlasic, in un match che il Torino avrebbe anche meritato di vincere e che invece ha beffardamente perso all’ultimo respiro. Questa dunque la situazione nella classifica marcatori di Serie A approcciandoci alla 7^ giornata, come detto le cose potrebbero cambiare in maniera sensibile e del resto siamo solo all’inizio della stagione…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

6 gol: Marko Arnautovic (Bologna)

4 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Beto (Udinese), Teun Koopmeiners (Atalanta), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

3 gol: Boulaye Dia (Salernitana), Paulo Dybala (Roma), Olivier Giroud (Milan), Ciro Immobile (Lazio), Rafael Leao (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Nikola Vlasic (Torino)











© RIPRODUZIONE RISERVATA