Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Berardi davanti a tutti (3^ giornata)

La classifica marcatori di Serie A entra nella sua terza giornata: riprende la corsa verso il titolo di capocannoniere del campionato dopo la sosta per le nazionali, e al momento la situazione è ancora in via di definizione. Logico che sia così, dal momento che si sono giocati appena due turni; Domenico Berardi però sta già provando ad andare in fuga e, con 3 gol, si trova al comando solitario della classifica trascinandosi dietro addirittura otto colleghi che sono stati capaci di segnare due volte. Inevitabilmente, tanti calciatori entrano nella terza giornata con un gol ma c’è anche chi si deve ancora sbloccare; tra i nomi di spicco a quota zero troviamo sicuramente Paulo Dybala (rimasto alla Juventus nonostante i propositi di cessione da parte della società, e ora con una posizione non fortissima), ma anche quel Lautaro Martinez che dopo la partenza di Mauro Icardi sperava di avere una maglia da titolare nell’Inter, che invece potrebbe non avere con l’arrivo di Alexis Sanchez. Tra poco comunque si torna a giocare, per cui vedremo come cambierà la classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI: COMANDA BERARDI

Dunque al comando della classifica marcatori di Serie A troviamo Domenico Berardi: l’esterno del Sassuolo, alla settima stagione consecutiva nel massimo campionato, ha segnato i suoi tre gol alla Sampdoria visto che alla prima giornata ha dovuto scontare una squalifica che si trascinava dalla stagione scorsa. Per lui le reti in Serie A sono diventate 69: solo nei primi tre anni è riuscito ad andare in doppia cifra, poi ha subito un calo importante tanto che nelle quattro stagioni successive ha segnato un totale di 24 reti, vale a dire meno della somma delle prime due apparizioni in questo campionato. Oggi si trova davanti a tutti, anche se siamo solo all’inizio: il Sassuolo in questa terza giornata di Serie A gioca sul campo della Roma, ricordo positivo per il calabrese che all’esordio in questo stadio aveva timbrato, nei minuti di recupero, il gol del pareggio. Ovviamente ci sono gli “avversari” che proveranno ad agganciarlo e sorpassarlo; attenzione a Romelu Lukaku che contro l’Udinese (a San Siro) può andare a rete per la terza giornata consecutiva, e ad un Cristiano Ronaldo che ha servito un antipasto di un certo prestigio nelle gare della sua nazionale.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

3 gol: Domenico Berardi (Sassuolo)

2 gol: Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Aleksandar Kolarov (Roma), Christian Kouame (Genoa), Romelu Lukaku (Inter), Luis Muriel (Atalanta), Erick Pulgar (Fiorentina), Duvan Zapata (Atalanta)



