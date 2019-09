Diretta Lituania Portogallo/ Streaming video tv: lusitani favoriti (Europei 2020)

Lituania Portogallo, diretta dall’arbitro olandese Bas Nijhuis presso lo LFF stadionas della capitale lituana Vilnius, si gioca alle ore 20.45 di stasera, martedì 10 settembre 2019. L’appuntamento dunque è con questa partita del girone B delle qualificazioni agli Europei 2020. Lituania Portogallo vede i lusitani logicamente favoriti: CR7 e compagni hanno fatto un grande passo avanti verso Euro 2020 con la vittoria di sabato in Serbia, adesso sono secondi nella classifica del girone nonostante abbiano già osservato entrambi i turni di riposo causa le finali di Nations League a giugno e oggi il Portogallo ha l’occasione di fare un altro grande passo avanti verso l’obiettivo sfruttando un turno sulla carta favorevole. La Lituania infatti finora ha raccolto un solo punto in quattro partite: con una vittoria potrebbe anche avere ancora una piccola speranza, ma ai padroni di casa servirebbe un’impresa probabilmente superiore alle loro possibilità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna sottolineare che la diretta tv di Lituania Portogallo sarà garantita da Canale 20, la rete Mediaset che trovate naturalmente al numero 20 del telecomando, di conseguenza sarà a disposizione pure la diretta streaming video tramite il servizio Mediaset Play. Informazioni importanti tuttavia potranno arrivare anche dalle due Federazioni e soprattutto dalla Uefa, in particolare grazie alla apposita sezione del sito all’indirizzo https://www.uefa.com/european-qualifiers/ CLICCA QUI PER LO STREAMING MEDIASET

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA PORTOGALLO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Lituania Portogallo. Missione molto difficile per i padroni di casa allenati da Valdas Urbonas: il modulo potrebbe essere sempre il 4-1-4-1 già visto con l’Ucraina, imperniato su Zulpa regista basso e Chernykh prima punta, ma dopo una sconfitta per 0-3 potrebbe cambiare qualcosa. In ogni caso, contrastare il Portogallo di Fernando Santos non sarà facile. Vedremo se oggi ci potrà essere spazio per Joao Felix fra i titolari del 4-2-3-1 impostato su Cristiano Ronaldo, con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Guedes alle sue spalle, mentre il “napoletano” Mario Rui è rimasto in panchina contro la Serbia sabato e spera di trovare spazio oggi, nella seconda trasferta consecutiva dei lusitani.

PRONOSTICI E QUOTE

Nonostante si giochi in riva al Baltico, il pronostico di Lituania Portogallo è a senso unico in favore degli ospiti. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai infatti vedono il segno 2 quotato a 1,08; si sale poi fino a 10,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e il segno 1 varrebbe ben 30,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel successo della Lituania stasera.



