Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Berardi in vetta con 5 gol (4^ turno)

Ecco che il primo campionato nazionale torna sotto ai riflettori in questo fine settimana con i match della quarta giornata ed è tempo ora di prendere in esame anche la classifica dei marcatori della serie A: chi si sta confermando capocannoniere in questo primo scampolo della stagione? Il nome è presto detto ed è quello di Domenico Berardi, bomber del Sassuolo, che anche alla vigilia di questo quarto turno, registra la prima piazza, grazie ai ben cinque gol che ha messo a segno finora. Il neroverde infatti grazie alla magnifica tripletta messa a segno alla Sampdoria, oltre che la doppietta firmata con la fascia da capitano solo settimana scorsa contro la Roma, è balzato subito agli onori delle cronache oltre che nella classifica dei marcatori di Serie A e punta certo a rimanervi il più lungo possibile. Come è però facile da immaginare la cosa non sarà semplice: pur non volendo togliere meriti allo stesso Bernardi, ecco che anche oggi la lotta per il titolo di capocannoniere sarà più che mai furiosa e ci attendono anzi incontri davvero bollenti in questa quarta giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI BERARDI

Andiamo quindi ad esaminare subito quali sono i primi rivali di Berardi per i la vetta della classifica dei marcatori di Serie A e quindi il titolo di Capocannoniere del primo campionato italiano. Lista alla mano, alle spalle del bomber neroverde già a quota 5 gol, ecco che figurano i nomi di ben cinque giocatori, che alla vigilia della quarta giornata, hanno forato la porta avversaria in ben 3 occasioni e quindi Immobile della Lazio, Donnarumma del Brescia, Mertens del Napoli e il duo dell’Atalanta Muriel-Zapata. Ancor più ampio ovviamente il bacino di coloro che hanno trovato la via del gol due volte in questa stagione e che quindi devono ancora realmente con fermare le proprie ambizioni nella classifica dei bomber. Troviamo qui però nomi di grande prestigio come Insigne del Napoli e Dzeko della Roma, oltre a Sensi dell’Inter e Belotti del Torino (che pure ha dato spettacolo in Europa), con il nerazzurro Lukaku e Petagna della Spal.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

5 gol: Domenico Berardi (Sassuolo)

3 gol: Immobile (Lazio), Mertens (Napoli), Donnarumma (Brescia), Muriel e Zapata (Atalanta)

2 gol: Insigne (Napoli), Dzeko e Kolarov (Roma), Petagna (Spal), Belotti (Torino), Ceppitelli (Cagliari) Criscito e Kouame (Genoa), Sensi e Lukaku (Inter), Pulgar (Fiorentina)



