Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: chi prenderà il posto di Ronaldo?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI AL POSTO DI CR7?

Si accende una nuova stagione per il primo campionato nazionale e dunque comincerà a comporsi anche la classifica dei marcatori della Serie A per il 2021-22: chi dunque verrà incoronato capocannoniere della massima serie italiana? Rispondere a tale domanda, alla vigilia della 1^ giornata di campionato è quasi impossibile, ma certo ci pare più che mai interessante provare a mettere in evidenza alcuni protagonisti annunciati nella corsa a tale titolo, sia pure con qualche cautela: non scordiamo infatti che siamo ancora nel vivo della sessione estiva del calciomercato e che pure potrebbero attenderci qualche colpo di scena, sia in entrata che in uscita. Detto questo, vediamo ora chi potrebbe prendere presto la scena e la prima posizione nella classifica dei marcatori della Serie A: in tal senso primo nome che spicca è certo quello di Cristiano Ronaldo, attuale detentore del titolo di capocannoniere. Il lusitano della Juventus nella scorsa stagione ha messo la firma su 29 reti in 33 partite disputate: sarà ancora lui il re del gol dunque?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I RIVALI PER IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE

Se il nome di Cristiano Ronaldo fa certo sognare i tifosi della Juventus, alla vigilia della 1^ giornata di campionato, per la classifica dei marcatori della Serie A non possiamo però non citare altri nomi, come pure quello di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio ha fatto sua la Scarpa d’oro nel 2019-20 e nella scorsa stagione, sempre sotto i colori della Lazio ha messo a tabella 20 reti. Con lui, pronto a contendere il titolo di capocannoniere in attaccante super prolifico come è anche Luis Muriel dell’Atalanta (da 22 gol nella scorsa stagione del campionato, ma pure Lorenzo Insigne, che con il Napoli ha posto la sua firma su 19 gol l’anno scorso e che pure promette ancora di più per l’anno che verrà. Da segnalare che non prenderanno parte alla lotta nella classifica dei marcatori della Serie A due grandi protagonisti della scorda stagione come Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic: il primo è già volato al Chelsea, mentre il secondo ha un accordo in via di definizione con l’Atletico Madrid.

