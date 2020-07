Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: duello CR7-Immobile (35^ giornata)

La classifica marcatori Serie A pure in questa 35^ giornata deve fare i conti con partite sparse su tre giorni. Ieri ad esempio si sono già mossi nelle prime posizioni Luis Muriel e Francesco Caputo, che sono così saliti a quota 18 e 19 gol rispettivamente, confermando di vivere una stagione eccezionale. La lotta per il titolo di capocannoniere tuttavia è ristretta a Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, entrambi in campo domani nei due posticipi del giovedì, dal momento che avevano giocato lunedì sera il posticipo del turno precedente. Si riparte dunque, nella sfida per diventare capocannoniere, proprio da Juventus Lazio: CR7 con la doppietta nel giro di tre minuti era passato al comando solitario della classifica marcatori Serie A, poi il gol di Immobile non è bastato ad evitare la sconfitta alla Lazio, ma è almeno servita a Ciro per riprendere Cristiano Ronaldo e formare una coppia in perfetta parità a quota 30 gol dei quali 12 per entrambi segnati su calcio di rigore. Domani sera che cosa succederà?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL DUELLO PER IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE

Questo duello infiamma dunque la lotta al comando della classifica marcatori di Serie A. Per Cristiano Ronaldo quota 30 è valsa anche il raggiungimento dei 50 gol segnati in Serie A ed è il primo giocatore della storia ad averli segnati sia da noi, sia nella Liga, sia in Premier League (d’altronde non sono molti quelli che hanno giocato ai massimi livelli in tutti e tre i campionati). Inoltre i 50 gol in Serie A sono arrivati in appena 61 presenze e questo è un record assoluto. Infine, 30 gol in un singolo campionato per un giocatore della Juventus non si verificavano dal 1951/52, quando ci riuscì John Hansen – prima di loro solo Felice Borel, che nel 1933/34 arrivò a 31. D’altronde questa è la migliore stagione della carriera per Ciro Immobile, che ha superato i 29 gol segnati nel 2017/2018, che gli erano valsi il titolo di capocannoniere a pari merito con Mauro Icardi. Adesso l’asticella è ancora più alta e chissà a quale livello arriveranno i due contendenti. Mancando solamente tre giornate non sarà facile raggiungere il record dei 36 gol di Gonzalo Higuain, ma nulla è impossibile…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, 35^ GIORNATA

30 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Ciro Immobile (Lazio)

21 gol: Romelu Lukaku (Inter)

19 gol: Francesco Caputo (Sassuolo)

18 gol: Luis Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

17 gol: Duvan Zapata (Atalanta)

16 gol: Andrea Belotti (Torino)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Edin Dzeko (Roma)

13 gol: Lautaro Martinez (Inter), Domenico Berardi (Sassuolo)



