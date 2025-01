CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IN TESTA SEMPRE IN DUE

La classifica marcatori Serie A entra finalmente nel girone di ritorno: sabato 11 gennaio prosegue infatti il programma della 20^ giornata dopo l’anticipo Lazio Como, avremo oggi quattro partite che poi ci condurranno alla conclusione del turno e noi qui dobbiamo parlare della corsa al titolo di capocannoniere. La situazione non è cambiata rispetto al finale dell’anno solare: al comando troviamo sempre la coppia formata da Marcus Thuram e Mateo Retegui, per entrambi abbiamo 12 gol e lo scenario è identico anche perché i due sono stati impegnati in Supercoppa Italiana, sfidandosi nella semifinale tra Inter e Atalanta, di conseguenza non giocando in campionato.

Non ha fatto progressi Moise Kean, che avrebbe potuto agganciarli e invece è affondato contro il Napoli con la sua Fiorentina; dunque ecco che il podio nella classifica marcatori Serie A rimane invariato con questi tre giocatori che sono anche gli unici ad aver già raggiunto la doppia cifra di gol; alle loro spalle qualcosa si muove ma possiamo dire che al momento ci troviamo a vivere una situazione tutta in divenire, non resta dunque che affidarci alle partite della 20^ giornata per scoprire come cambierà questa graduatoria e se ci saranno spostamenti sensibili negli equilibri.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DERBY UTILE PER VLAHOVIC?

Nella classifica marcatori Serie A possiamo subito individuare Torino Juventus come partita interessante, soprattutto per Dusan Vlahovic: il serbo come noto sta attraversando una stagione difficile, è l’unica prima punta a disposizione dei bianconeri e questo significa che deve giocare sempre e comunque lui, ma il logorio fisico si fa sentire ed è stato evidente soprattutto nella semifinale di Supercoppa, quando Vlahovic ha sbagliato una comoda occasione per chiudere i conti e la sua sostituzione ha permesso al Milan di prendere campo fino a operare la rimonta decisiva nello spazio di pochi minuti.

È innegabile che Vlahovic stia faticando: ha finora segnato 7 gol che in sé non sono nemmeno pochissimi, ma si contano maggiormente le opportunità lasciate per strada e il fatto che nel gioco della Juventus non riesca a incidere più di tanto: Thiago Motta deve studiare situazioni alternative, abbiamo già parlato del potenziale avvicinamento alla porta di Kenan Yildiz ed è soprattutto il giovane turco a dover crescere in zona gol, così come Nico Gonzalez che ai tempi della Fiorentina ha sempre garantito il suo bottino ma qui, anche frenato dagli infortuni, sta giocando sotto il par. Vedremo allora, certamente il derby rappresenta per Vlahovic una bella occasione per avvicinare la doppia cifra nella classifica marcatori Serie A.

12 gol: Marcus Thuram (Inter), Mateo Retegui (Atalanta)

11 gol: Moise Kean (Fiorentina)

9 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

7 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Sebastiano Esposito (Empoli), Lorenzo Lucca (Udinese), Romelu Lukaku (Napoli)

6 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Casper Tengstedt (Verona), Andrea Pinamonti (Genoa)