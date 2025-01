CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I DUE CAPOCANNONIERI NON GIOCANO

La classifica marcatori Serie A ci regala una situazione decisamente particolare in vista della diciannovesima giornata, che si gioca tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025, almeno in parte. Ci saranno infatti ben tre partite rinviate a causa della concomitanza con la Supercoppa Italiana e fra queste anche quelle di Inter e Atalanta, che giovedì si sono sfidate nella prima semifinale ma soprattutto, parlando appunto di classifica marcatori Serie A, sono le squadre dei due attaccanti attualmente capocannonieri a pari merito, cioè Marcus Thuram e Mateo Retegui, che di conseguenza in questi giorni non si muoveranno da quota 12 gol.

L’Inter ha già da recuperare la partita che fu sospesa contro la Fiorentina per il malore di Edoardo Bove, per cui potremmo considerare Thuram come capocannoniere virtuale, anche dopo il turno dello scorso weekend, che in realtà per i campioni d’Italia è stato caratterizzato soprattutto dal ritorno al gol di Lautaro Martinez, mentre in famiglia per un giorno il bomber è stato il fratello Khephren, autore di una doppietta con la Juventus contro la Fiorentina. Quanto a Retegui, sappiamo che di recente è stato frenato da un problema fisico, ma per l’oriundo italo-argentino la prima stagione all’Atalanta è sicuramente quella della consacrazione.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MOISE KEAN AL TERZO POSTO

Ecco allora che in questi giorni l’uomo copertina nella classifica marcatori Serie A sarà il terzo, cioè Moise Kean della Fiorentina, che con i suoi 11 gol completa l’elenco dei giocatori capaci di andare in doppia cifra entro la fine dell’anno solare 2024. Per Kean può valere sotto certi punti di vista il discorso già fatto per Retegui: il cambio di maglia è stato un toccasana, alla Fiorentina Kean ha trovato l’ambiente ideale per esprimersi al meglio, anche se ha voluto rispettare la sua ex non esultando dopo il gol contro la Juventus allo Stadium di domenica scorsa.

Di certo però il rendimento di Moise Kean è una nota particolarmente lieta innanzitutto per la Fiorentina, ma anche per il c.t. della nostra Nazionale, Luciano Spalletti, che infatti si può godere due italiani nelle prime tre posizioni della classifica marcatori Serie A. Con un pizzico di ironia si potrebbe far notare che Marcus Thuram è nato entro i nostri confini, cioè a Parma, però naturalmente non ci sono più possibilità di immaginarlo in Azzurro, essendo ben presente nel giro della Francia. Godiamoci allora quella che potrebbe essere una lunga sfida per il titolo di capocannoniere…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 19^ GIORNATA

12 gol: Marcus Thuram (Inter), Mateo Retegui (Atalanta)

11 gol: Moise Kean (Fiorentina)

9 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

7 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Lorenzo Lucca (Udinese)