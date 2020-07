Video/ Juventus Lazio (2-1) gol e highlights: CR7 aggancia Immobile (Serie A)

La Juventus stavolta non manca il match point e si prende la vittoria che mancava per mettere fine alla corsa Scudetto, come vediamo nel video Juventus Lazio. Infligge un 2-1 alla Lazio che nel primo tempo concede poco ai bianconeri nonostante una situazione emergenza, con gli 8 assenti di Inzaghi che diventano 9 per l’esclusione per motivi disciplinari di Jordan Lukaku. Al 10′ colpisce un palo Alex Sandro, ma prima dell’intervallo è Immobile a far tremare clamorosamente il legno, palo interno a Szczesny battuto. Nella ripresa altra musica, anche perché al 5′ la Juventus trova il rigore grazie a un fallo di mano di Bastos sanzionato dopo la review al VAR. Cristiano Ronaldo non sbaglia e il portoghese si ripete al 9′ sfruttando una clamorosa topica di Luiz Felipe, che perde palla senza compagni alle spalle. Per Dybala è un gioco da ragazzi servire al compagno di squadra l’assist per il gol numero 30 in altrettante partite giocate. La Juventus sembra pronta a dilagare, Cristiano Ronaldo manca il tris di testa in due occasioni, il finale però vede la Lazio reagire con molti giovani in campo. Immobile raggiunge CR7 a quota 30 gol con un rigore guadagnato da lui stesso e trasformato, quindi Szczesny evita il clamoroso pareggio volando su una punizione di Milinkovic-Savic. Finisce 2-1, la Juventus è quasi Campione, la Lazio è chiamata giovedì col Cagliari a chiudere definitivamente il discorso Champions.

VIDEO JUVENTUS LAZIO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Maurizio Sarri vede la Juventus vicinissima al suo nono Scudetto consecutivo, che per lui sarebbe il primo in carriera: “Abbiamo fatto una partita con un buon livello di maturità, siamo sempre stati in controllo fino all’errore con cui abbiamo concesso il rigore. Penso la gara abbia espresso ben oltre il risultato a nostro favore, anche perché non abbiamo concesso molto. Mercoledì giochiamo a Udine e dobbiamo andare a fare punti, stop. In questo momento sembra poco fare punti e invece è una faticaccia assurda. Le parole di Conte di ieri? Non le ho lette, non le ho sentite e dunque non ho un’idea perché non ci ho pensato completamente.” Simone Inzaghi ha visto una Lazio orgogliosa uscire sconfitta e ora deve prendersi i due punti che mancano per la Champions: “Alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi. Siamo venuti qui con tanti problemi e abbiamo fatto una partita di personalità. Il primo gol non lo commento, non ho ancora visto le immagini, nel secondo abbiamo sbagliato il disimpegno in uscita. Chiaramente in questo periodo l’episodio non gira dalla nostra parte, come il palo interno clamoroso di Immobile. Volevamo prenderci il punto e festeggiare il ritorno in Champions dopo 13 anni. a apprezzato quanto fatto dalla squadra e durante l’anno. Quando qualcuno mi dice qualcosa mi arrabbio perché è un gruppo che ha 14 punti più dell’anno scorso, ha vinto una Supercoppa contro la Juventus e non andava in Champions dal 2007. Penso che i ragazzi non me li deve toccare nessuno.”

VIDEO JUVENTUS LAZIO: GOL E HIGHLIGHTS



