Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile, a Vlahovic serve un miracolo

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE HA IN MANO LO SCETTRO

La classifica marcatori di Serie A sarà vinta da Ciro Immobile, salvo sorprese: si entra nella 38^ e ultima giornata del campionato con il bomber della Lazio ancora capocannoniere, forte di 27 gol e soprattutto di un vantaggio di tre reti nei confronti di Dusan Vlahovic. Lunedì scorso c’è stato un mancato faccia a faccia: in Juventus Lazio Immobile era out per infortunio, Vlahovic ha segnato il momentaneo 1-0 e si è portato a distanza più ravvicinata, ma ora per superare il collega dovrebbe segnare un poker sul campo della Fiorentina, proprio la squadra con cui ha giocato fino a gennaio.

Certo, di finali pazzi nella classifica marcatori di Serie A ce ne sono stati, basti pensare a quello incredibile con il testa a testa tra Alberto Gilardino e Cristiano Lucarelli; tuttavia probabilmente non sbagliamo se diciamo che, per la quarta volta nella sua carriera, Immobile sarà il capocannoniere di Serie A anche se non dovesse giocare l’ultima partita (contro il Verona), visto che rimane in dubbio per un problema fisico. Per il resto, vedremo come cambierà la classifica di marcatori una volta che si saranno disputate le partite della 38^ giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

La classifica marcatori di Serie A è quindi nelle mani di Ciro Immobile, con Vlahovic che difende il secondo posto dall’assalto di Lautaro Martinez: visto il contesto, che il Toro possa fare tripletta contro la Sampdoria e andare all’aggancio con il serbo può anche starci. Il podio comunque è fatto, e allora è appassionante la corsa alla medaglia di legno: una quarta posizione che sarebbe del tutto onorevole e che per il momento è condivisa da Gianluca Scamacca, reduce dalla doppietta nel derby emiliano sul campo del Bologna, e Giovanni Simeone che invece con il Verona si è fermato dopo una tripletta al Venezia, e adesso potrebbe comunque aumentare il suo bottino.

Tra gli altri italiani nelle prime posizioni della classifica marcatori di Serie A troviamo Domenico Berardi: il calabrese ha segnato 15 reti – come Tammy Abraham, in sensibile calo in campionato – e dunque la coppia neroverde ne ha 31 in totale – poi ovviamente Andrea Pinamonti che con le 13 reti nella classifica marcatori di Serie A potrebbe anche essersi guadagnato un posto nella rosa dell’Inter (che ne detiene il cartellino) per la prossima stagione. Questo è un tema che dovremo valutare, intanto prepariamoci a questo gran finale…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 38^ GIORNATA

27 gol: Ciro Immobile (Lazio)

24 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

21 gol: Lautaro Martinez (Inter)

16 gol: Gianluca Scamacca (Sassuolo), Giovanni Simeone (Verona)

15 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Tammy Abraham (Roma)

14 gol: Victor Osimhen (Napoli), Marko Arnautovic (Bologna)











