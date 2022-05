DIRETTA CAGLIARI INTER/ Video streaming tv: dominio nerazzurro nello storico recente

DIRETTA CAGLIARI INTER: I TESTA A TESTA

Cagliari Inter è una partita che negli ultimi anni si è giocata parecchie volte. Le ultime dieci, che fanno riferimento alle ultime cinque stagioni (compresa questa, ovviamente) ci raccontano di un dominio da parte dei nerazzurri, che hanno vinto le ultime tre gare e un totale di 8, lasciando per strada soltanto 5 punti complessivi. Nel gennaio 2020 il Cagliari era riuscito a pareggiare a San Siro, strappando all’Inter un risultato che sarebbe stato molto importante nella corsa allo scudetto; l’unica vittoria degli isolani in quest’epoca recente è arrivata in questo stadio nel marzo 2019, tutti i gol erano arrivati nel primo tempo con autorete di Ivan Perisic e Leonardo Pavoletti.

GENOA RETROCESSO IN SERIE B/ Perde a Napoli ed è condannato nella lotta salvezza

In mezzo il temporaneo pareggio di Lautaro Martinez e, al 92’, Samir Handanovic aveva parato un rigore a Nicolò Barella, che oggi gioca ovviamente con la maglia nerazzurra. Dobbiamo invece fare poca strada per trovare l’ultima vittoria esterna della Beneamata, che è avvenuta nello scorso campionato: a metà dicembre Antonio Conte, ancora all’inseguimento del primo posto in classifica che avrebbe poi consegnato lo scudetto, era passato alla Sardegna Arena in rimonta, con il gol dell’ex di Barella e le reti di Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku a ribaltare l’iniziale vantaggio isolano siglato da Riccardo Sottil. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Empoli Cagliari Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Peralta!

DIRETTA CAGLIARI INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Cagliari Inter di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

CAGLIARI INTER: ENTRAMBE CERCANO I TRE PUNTI PER OBIETTIVI OPPOSTI

Cagliari Inter, sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1. La gara in programma domenica 15 maggio alle ore 20:45 dall’Unipol Sai di Cagliari è valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. I sardi arrivano a questa sfida, dopo il pareggio conquistato nei minuti di recupero in casa della Salernitana, partita terminata con il punteggio di 1-1. La squadra di Alessandro Agostini è quasi obbligata a vincere per continuare a sperare nella salvezza. Il Cagliari dunque venderà cara la pelle in questo match.

Probabili formazioni Cagliari Inter/ Quote, Bastoni può tornare titolare (Serie A)

L’Inter arriva in Sardegna, dopo il successo in rimonta conquistato contro l’Empoli, in cui i nerazzurri hanno rimontato due reti di svantaggio, per poi imporsi con il punteggio di 4-2. Una vittoria fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi, con i meneghini che continuano a lottare per la conquista dello scudetto con il Milan. Per vincere il tricolore, l’Inter deve conquistare 6 punti nelle ultime due giornate di campionato, e sperare in un passo falso dei cugini rossoneri, con questi ultimi in vantaggio di 2 lunghezze. I nerazzurri proveranno a sfruttare l’entusiasmo generato dalla vittoria infrasettimanale contro la Juventus, la quale è valsa la conquista della Coppa Italia, secondo trofeo alzato dall’Inter in questa stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI INTER

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cagliari Inter, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore dei sardi, Alessandro Agostini, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2, questa la probabile formazione titolare del Cagliari per la gara contro l’Inter: Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

In casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi, dovrebbe contare sul rientro dal primo minuto di Alessandro Bastoni, mentre in attacco potrebbe dare un’altra chance a Correa, che affiancherebbe l’intoccabile Lautaro Martinez. Con il modulo 3-5-2, ecco la probabile formazione titolare nerazzurra: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Cagliari Inter di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara difficile per il Cagliari, con la sua vittoria, associata al segno 1, quotata 6.50. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato a 5.25. I favori dei pronostici sembrano dalla parte dell’Inter, con il suo successo abbinato al segno 2, quotato 1.38.











© RIPRODUZIONE RISERVATA