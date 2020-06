Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile, CR7 ci prova (27^ giornata)

Riparte una nuova giornata di campionato, e dunque abbiamo un altro appuntamento con la classifica marcatori di Serie A. Nel frattempo, i quattro recuperi della 25^ giornata ci hanno detto che Romelu Lukaku si è riscattato dopo un periodo poco brillante – quello appena precedente il lockdown da Coronavirus – e, sbloccando la partita contro la Sampdoria, si è portato a quota 18 gol avvicinando Cristiano Ronaldo, che già questa sera a Bologna avrà il compito di farsi perdonare una Coppa Italia negativa, con tanto di rigore sbagliato in semifinale. Al comando troviamo sempre l’attuale capocannoniere Ciro Immobile, autore di 27 gol; CR7 e il belga dell’Inter completano il podio, possibile riscatto anche per Joao Pedro che ha saltato la sfida di Verona per squalifica. Nelle prime posizioni c’è anche lo straordinario tridente dell’Atalanta: lo comanda Josip Ilicic, che non ha giocato contro il Sassuolo ma resta il principale bomber della Dea con 15 reti, davanti a Duvan Zapata e Luis Muriel. Vedremo allora come cambierà la classifica marcatori di Serie A partendo al termine di questa 27^ giornata di campionato, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

La situazione nella classifica marcatori di Serie A è ancora in divenire, anche se Immobile si è preso un vantaggio netto sulla concorrenza: al momento il capocannoniere del nostro campionato ha 6 gol in più rispetto a Cristiano Ronaldo, il quale da parte sua ha già eguagliato la cifra toccata nella scorsa stagione e dunque gli manca una sola rete per ritoccare il suo primato in Italia, e con la Juventus. Lukaku può completare uno strepitoso campionato arrivando a 20 gol, ma nel frattempo è cresciuto anche Lautaro Martinez: per il Toro sono 12 i gol realizzati in questa Serie A, un altro bel biglietto da visita per un Barcellona che non ha ancora mollato la presa. A secco nei recuperi i due attaccanti principali del Sassuolo, e dunque Francesco Caputo rimane a 13 marcature segnate; già stasera poi sarà interessante scoprire se e in che modo la pandemia da Coronavirus avrà influito sul rendimento di Ante Rebic, che tra gennaio e l’inizio di marzo era riuscito, praticamente da solo, a riportare il Milan in zona Europa League. Tra poco saremo già in campo per giocare, dunque ci possiamo affidare ai campi per scoprire l’esito della classifica marcatori di Serie A per la 27^ giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

27 gol: Ciro Immobile (Lazio)

21 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

18 gol: Romelu Lukaku (Inter)

16 gol: Joao Pedro (Cagliari)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta)

13 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Luis Muriel (Atalanta), Francesco Caputo (Sassuolo)

12 gol: Lautaro Martinez (Inter), Edin Dzeko (Roma)

11 gol: Andrea Petagna (Spal)



