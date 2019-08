Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile, Insigne e Muriel al comando

La classifica marcatori di Serie A vede al comando tre giocatori: per loro sono arrivate doppiette a inaugurare il nuovo campionato, e si tratta di nomi che sostanzialmente erano attesi. Ciro Immobile ha raggiunto quota 100 in Serie A, arrivando poco dopo a 101; anche lui dunque si iscrive al prestigioso club dei marcatori in tripla cifra e, anche se è presto per dirlo, punta al terzo titolo di capocannoniere nel torneo. Abbiamo poi Lorenzo Insigne, che anche grazie a un calcio di rigore è già riuscito a fare la differenza nella pirotecnica vittoria di Firenze; impatto devastante sull’Atalanta, come già gli era capitato sei mesi fa a Firenze, per Luis Muriel che ha ribaltato la Spal ma adesso dovrà dimostrare di poter reggere questa condizione per tutta la stagione, cosa che raramente è successa in carriera. Cancellata invece la doppietta di Simone Zaza: la Lega Calcio ha assegnato il secondo gol del Torino ad Andrea Belotti, vista l’intenzione del Gallo di tirare in porta e la deviazione fortuita del compagno di squadra.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI A SEGNO

Nella classifica marcatori di Serie A scopriamo anche che il primo gol della stagione, per il quarto anno consecutivo, è della Juventus: lo ha realizzato Giorgio Chiellini che dunque “affianca” Sami Khedira (due reti per aprire il campionato) e Mario Mandzukic che due anni fa aveva stappato la partita contro il Cagliari. Ci sono stati cinque rigori nella giornata: li hanno realizzati il già citato Insigne, poi Erick Pulgar (in gol all’esordio con la Fiorentina), Nicola Sansone, Alfredo Donnarumma (che ha dato la vittoria al Brescia dopo otto anni dall’ultimo campionato di Serie A) e Domenico Criscito, nello spettacolare 3-3 tra la Roma e il Genoa. Sono tanti i marcatori della prima giornata: tra questi anche gli attesi bomber Edin Dzeko, Francesco Caputo e Dries Mertens come anche Andrea Petagna – terzo gol nelle ultime tre partite contro la sua ex Atalanta – e Andrea Pinamonti, atteso alla stagione della consacrazione con il Grifone. Lunedì sera si gioca Inter Lecce: c’è dunque la concreta possibilità di vedere altre reti, naturalmente i riflettori saranno maggiormente puntati su Romelu Lukaku.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

2 gol: Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Luis Muriel (Atalanta)

1 gol: Rodrigo Becao (Udinese), Andrea Belotti (Torino), Kevin Prince Boateng (Fiorentina), José Callejon (Napoli), Francesco Caputo (Sassuolo), Giorgio Chiellini (Juventus), Joaquin Correa (Lazio), Domenico Criscito (Genoa), Federico Di Francesco (Spal), Alfredo Donnarumma (Brescia), Edin Dzeko (Roma), Robin Gosens (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma), Christina Kouame (Genoa), Dries Mertens (Napoli), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Andrea Petagna (Spal), Andrea Pinamonti (Genoa), Erick Pulgar (Fiorentina), Nicola Sansone (Bologna), Cengiz Under (Roma), Miguel Veloso (Verona), Simone Zaza (Torino)



