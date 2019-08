Video/ Spal Atalanta (2-3): highlights e gol, rimonta della Dea! (Serie A)

Ecco il video di Spal Atalanta, partita bellissima giocata per la prima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara l’Atalanta supera in trasferta ed in rimonta la Spal per 3 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa prendono subito in mano il controllo della partita passando in vantaggio già al 6′ grazie a Di Francesco, su assist di Petagna. Ci pensa poi proprio lo stesso Petagna a siglare il raddoppio al 26′, sfruttando una gran giocata di Igor, ma gli ospiti accorciano le distanze quasi subito al 34′ tramite il colpo di testa di Gosens, arrivato sul cross di Hateboer dalla destra. Valoti fallisce il possibile gol del tris mentre Zapata coglie la traversa con una deviazione di testa al 40′. Nel secondo tempo i bergamaschi insistono e, grazie al neo entrato Muriel, con l’aiuto di Gomez al 70′, ristabiliscono l’equilibrio. La rete del sorpasso definitivo vale la doppietta da fuori area per l’esordiente Muriel, alla sua prima partita in campionato con la nuova maglia. I 3 punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono all’Atalanta di salire a quota 3 in classifica mentre la Spal non si muove, rimanendo ferma a quota zero.

VIDEO SPAL ATALANTA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Atalanta abbia meritato il successo finale a partire dal possesso palla favorevole con il 52%, supportato anche da un maggior numero di passaggi: 365 contro 200 appoggi completati. In fase offensiva i bergamaschi si sono poi distinti particolarmente a causa del 18 a 8 nel computo dei tiri totali, dei quali 14 a 3 indirizzati nello specchio della porta e 1 a 11 nelle parate. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Atalanta è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Manganiello, della sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Valoti e Cionek da un lato, De Roon dall’altro.

VIDEO SPAL ATALANTA: IL TABELLINO

Spal-Atalanta 2 a 3 (p.t. 2-1)

Reti: 6′ Di Francesco(S); 26′ Petagna(S); 34′ Gosens(A); 70′, 76′ Muriel(A).

Assist: 6′ Petagna(S); 26′ Igor(S); 34′ Hateboer(A); 70′ Gomez(A).

SPAL Berisha, Cionek, Vicari, Felipe, Igor(78′ Floccari), D’Alessandro(72′ Tomovic), Valoti(65′ Murgia), Missiroli, Kurtic, Di Francesco, Petagna. A disp.: Thiam, Letica, Valdifiori, Moncini, Strefezza, Dickmann, Paloschi, Cannistra, Jankovic. All.: Leonardo Semplici.

ATALANTA Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello(55′ Muriel), Hateboer, De Roon, Freuler(54′ Malinovskyi), Gosens, Pašalić, Zapata(81′ Toloi), Gomez. A disp.: Rossi, Ndiaye, Škrtel, Ibañez, Barrow. All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Manganiello (Pinerolo).

Ammoniti: 43′ De Roon(A); 61′ Valoti(S); 90’+3′ Cionek(S).

