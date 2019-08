Video/ Parma Juventus (0-1): highlights e gol, Chiellini decisivo (Serie A)

Anche senza Maurizio Sarri in panchina la Juventus riesce a ottenere il massimo risultato quasi col minimo sforzo, contro un ottimo Parma che al cospetto degli 8 volte campioni d’Italia ha dimostrato di meritare almeno un pareggio: questo in sintesi quanto si può vedere nel video di Parma Juventus 0-1. La sfida inizia a buoni ritmi, ci prova il Parma con Inglese che gira tra le braccia di Szczesny un suggerimento di Gervinho, in precedenza Cristiano Ronaldo aveva sovrastato di testa Laurini, ma il pallone era finito alto. Il Parma gioca senza timori reverenziali e riparte con efficacia, ma al 21′ è la Juventus a passare: calcio d’angolo di Douglas Costa, Alex Sandro svirgola ma Chiellini riesce a metterci lo stinco, mettendo fuori causa Sepe. Il Parma accusa il colpo e la Juventus si distende con disinvoltura, al 34′ Douglas Costa innesca CR7 che lascia immobile Bruno Alves e conclude con un diagonale imprendibile per Sepe. La gioia del raddoppio viene gelata per gli juventini dal VAR, lunga review che porta all’annullamento del gol per fuorigioco.

VIDEO PARMA JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Parma va a caccia del pareggio, la Juventus però sa come e quando colpire e ci prova prima con Cristiano Ronaldo, poi con Higuain, la cui conclusione deviata al quarto d’ora finisce d’un soffio a lato. Primi cambi col Parma che inserisce Siligardi per Kulusevski, mentre nella Juventus fa il suo esordio Rabiot, che rileva Khedira. La Juventus perde progressivamente brillantezza, anche se Sepe in due diverse occasioni deve dire no a Cristiano Ronaldo, sempre pericoloso. Entrano anche Cuadrado e Bernardeschi tra i bianconeri, nel Parma c’è spazio prima per Grassi e poi per Karamoh. Nel finale la Juventus non ne ha più e nei 6′ di recupero una punizione di Hernani manca di pochissimo il pari, col pallone che sibila a pochissimi centimetri dal palo alla destra di Szczesny. Finisce però 0-1, sospiro di sollievo bianconero e primi 3 punti della stagione per CR7 & Co.





