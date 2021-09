Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere, Immobile sempre davanti (5^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE SEMPRE AL COMANDO

La classifica marcatori Serie A entra nella sua 5^ giornata: il capocannoniere è sempre Ciro Immobile che, in gol anche nel pareggio interno contro il Cagliari, resta il punto fermo della Lazio e del nostro campionato, guardando tutti dall’altro con 5 gol. Domenica però a rispondere al bomber è stato Joao Pedro, che lo ha fatto sullo stesso campo: il brasiliano al momento è il principale inseguitore di Immobile, sono infatti 4 i gol per un calciatore che non ha mai goduto dei pieni favori della critica ma che da qualche stagione ha saputo svoltare, risultando un implacabile cannoniere che infatti è sempre nelle prime posizioni della classifica marcatori Serie A.

Quali altri calciatori possiamo citare nella classifica marcatori Serie A? Sono in cinque a condividere attualmente il terzo gradino del podio nella graduatoria: curiosamente due “coppie”, vale a dire Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout per la Roma e poi Edin Dzeko (che dei giallorossi è grande ex) e Lautaro Martinez per l’Inter. Il quinto calciatore a quota 3 reti è Dusan Vlahovic, che sta provando a ripetere la straordinaria stagione passata e spinge la Fiorentina in alta classifica in Serie A.

LE POSIZIONI DI RINCALZO

Nella 5^ giornata avremo dunque un grande duello per la classifica marcatori Serie A, perché al Franchi si gioca Fiorentina Inter e Vlahovic sarà di fronte a Lautaro e Dzeko. Certo le differenze sono evidenti: il giovane serbo infatti ha segnato 3 dei 7 gol totali che la squadra viola ha timbrato in questo avvio di campionato, mentre i due attaccanti nerazzurri sono a un totale di 6 ma ce ne sono altri 9 garantiti dai compagni. Insomma, l’Inter si presenta qui con il miglior attacco del campionato; non sta facendo male il Milan, che però nella classifica marcatori Serie A divide molto bene i suoi gol (Olivier Giroud si è fermato dopo la doppietta segnata contro il Cagliari, a causa della positività al Coronavirus), l’Atalanta al momento si appoggia a Duvan Zapata che deve anche assorbire l’infortunio di Luis Muriel e dunque, come già detto da Gian Piero Gasperini, dovrà giocare parecchio in queste prime giornate di campionato, mentre la Juventus in evidente difficoltà (4 gol in altrettante partite) ha al momento un Alvaro Morata “salvifico” o quasi, 2 gol per lo spagnolo che vuole ripetere la doppia cifra centrata l’anno scorso, quando ha chiuso a 11 reti nella classifica marcatori Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

5 gol: Ciro Immobile (Lazio)

4 gol: Joao Pedro (Cagliari)

3 gol: Lautaro Martinez (Inter), Edin Dzeko (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Jordan Veretout (Roma), Dusan Vlahovic (Fiorentina)



