Video/ Lazio Cagliari (2-2) highlights e gol: Cataldi riprende i sardi

Il Cagliari raccoglie un punto pesantissimo all’Olimpico contro la Lazio grazie alle reti siglate da Joao Pedro e l’ex Keità, come possiamo ammirare nel video Lazio Cagliari 2-2. La Lazio deve ringraziare Cataldi per aver ripreso i sardi dopo l’illusorio vantaggio di Immobile. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Si inserisce bene Luis Alberto che non trova lo specchio. Nandez mette in mezzo, Joao Pedro e Keita si disturbano a vicenda e non riescono a metterla in rete. Caceres ferma con le cattive Felipe Anderson e si prende il giallo. Acerbi lancia per Immobile che viene chiuso bene da Ceppitelli. Ottima partenza di Felipe Anderson che sta mettendo in grande difficoltà Caceres. Lazio che inizia a macinare gioco.

Luis Alberto ci prova su punizione ma trova la barriera. Hysaj perde una palla sanguinosa, occasione per Keita chiuso da Lazzari che salva. Gara che vive di fiammate improvvise. Lazzari ci prova con il destro ma colpisce Acerbi. Lykogiannis per Nandez che di testa non trova la porta. Felipe Anderson supera Caceres dopo varie finte, Caceres commette fallo ma per il direttore di gara non c’è rigore. Luis Alberto imbuca per Immobile, il suo tiro viene toccato da Ceppitelli. Lazzari scende sulla fascia e crossa in mezzo, Carboni chiude su Immobile. Milinkovic-Savic ci prova dal limite dell’area ma non trova la porta. Luiz Felipe si becca il giallo dopo l’intervento su Joao Pedro. Immobile! La sblocca la Lazio! Bellissimo cross di Milinkovic Savic che pesca l’attaccante, Cragno non può farci nulla. Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Immobile.

VIDEO LAZIO CAGLIARI: SECONDO TEMPO

Joao Pedro! Arriva il pareggio immediato del Cagliari! Scambio con Marin ed inserimento in area, di testa supera Reina. Scambio tra Luis Alberto e Immobile, il tiro dello spagnolo è deviato dalla difesa avversaria. Scambiano Immobile e Felipe Anderson, chiude bene Ceppitelli. Luis Alberto per Immobile, il suo tiro sfiora il palo. Siamo giunti all’ora di gioco allo stadio Olimpico, decidono per ora le reti siglate da Immobile e Joao Pedro. Keita! La ribalta il Cagliari! Joao Pedro pesca l’ex Lazio che non lascia scampo a Reina! Lazio che attacca ora a testa bassa a caccia del pareggio. Luis Alberto ci prova da fuori area ma trova la grandissima parata di Cragno! Grandissimo inserimento di Immobile che trova l’ennesima grande risposta di Cragno che la mette sulla traversa! Portiere sardo assoluto protagonista. Cataldi! Arriva il pareggio della Lazio! Il centrocampista raccoglie la sfera da fuori area e trova un grande gol. Tutto nasce dalla grande giocata di Felipe Anderson, Cragno respinge e Cataldi colpisce da fuori area. Milinkovic Savic pesca Felipe Anderson, il colpo di testa è bloccato facilmente da Cragno. Zaccagni crossa e trova Milinkovic-Savic, colpo di testa bloccato. Secondo giallo per Zappa che viene espulso. Termina il match dell’Olimpico sul due a due.

IL TABELLINO

Marcatori: 45’ Immobile (L), 46’ Joao Pedro (C), 62’ Keita (C), 83’ Cataldi (L)

Assist: 45’ Milinkovic (L), 46’ Marin (C), 62’ Joao Pedro (C)

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari (74’ Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva (65’ Cataldi), Luis Alberto (88’ Akpa Akpro); Pedro (65’ Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson (88’ Raul Moro). All.: Martusciello.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis (74’ Bellanova); Caceres (56’ Walukiewicz), Nandez, Marin, Deiola, Dalbert (56’ Zappa); Joao Pedro (88’ Pavoletti), Keita (74’ Pereiro). All.: Mazzarri.

Arbitro: Ghersini (sez. di Genova).

Ammoniti: 6’ Caceres (C), 42’ Luiz Felipe (L), 61’ Zappa (C), 83’ Mazzarri (C).

Espulsi: 90+3′ Zappa (C).

