Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile stacca Ronaldo e Lukaku

La classifica marcatori Serie A ci introduce alla 26^ giornata, che si apre con gli anticipi del sabato: turno che sarà disputato a porte chiuse, l’emergenza Coronavirus è sempre attiva ma il Primo Ministro ha accettato la proposta della FIGC di svolgere regolarmente le partite sia pure senza spettatori. Dunque si rinnova il duello scudetto, che è impreziosito dalla corsa al titolo di capocannoniere: da questo punto di vista Lazio e Juventus si scambiano le posizioni perché Ciro Immobile è sempre il re dei bomber con 27 gol, mentre Cristiano Ronaldo lo insegue a quota 21. Il portoghese, con dieci partite in meno e ancora 13 potenzialmente da giocare, ha già eguagliato il bottino centrato nella stagione di esordio; al terzo posto, quello che l’Inter ha nella classifica di campionato, abbiamo Romelu Lukaku autore di 17 marcature. Lo insidiano Josip Ilicic e Joao Pedro, mentre Luis Muriel è stato agganciato da Edin Dzeko perché con il rientro di Duvan Zapata l’ex di Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina ha sempre meno spazio. Sarà dunque interessante valutare quello che succederà nella classifica marcatori Serie A, lo scopriremo quando le partite della 26^ giornata si inizieranno a giocare.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL DUELLO A TRE

Virtualmente e ufficialmente, nella classifica marcatori Serie A la corsa al titolo di capocannoniere riguarda i primi tre ma va considerato che Immobile ha ben 6 gol di vantaggio su Cristiano Ronaldo, e che Lukaku si trova a -10 dal leader della graduatoria; Immobile sta viaggiando verso il superamento del record assoluto di Gonzalo Higuain – il quale, a proposito, è da tempo in crisi nella Juventus ed è fermo a 5 gol – e potrebbe presto sfondare il muro dei 30 gol. Gli altri due stanno comunque facendo benissimo: Lukaku ha risposto a suon di reti alle critiche che gli venivano mosse all’inizio della stagione, Ronaldo ha agganciato il primato di giornate consecutive a segno anche se di mezzo c’è stata la gara saltata contro il Brescia. Sia come sia, i numeri del portoghese non mentono così come quelli degli altri due fenomeni; del resto possiamo notare che la classifica marcatori Serie A rispecchia quella del campionato anche con la quarta posizione di Ilicic, che ha segnato 14 gol. Tra poco potrebbe arrivar anche Dzeko, che sta spingendo la Roma; il bosniaco non ha più ripetuto quella stagione da capocannoniere ma è comunque su ottimi livelli.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

27 gol: Ciro Immobile (Lazio)

21 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Romelu Lukaku (Inter)

14 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

12 gol: Edin Dzeko (Roma), Luis Muriel (Atalanta)

11 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter)

10 gol: Andrea Petagna (Spal)



