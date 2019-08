Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: in tre per la vetta (2^ giornata)

Siamo alla vigilia della 2^ giornata del primo campionato italiano e ovviamente non possiamo non dare un occhio anche alla Classifica dei marcatori della Serie A: chi si candida al ruolo di capocannoniere in questo primo scampolo della stagione? Ovviamente i dati a nostra disposizione sono ben scarni: dopo tutto abbiamo a riferimento solo i gol che sono arrivati nella prima giornata del campionato, del precedente fine settimana scorso. Pure non sono stati pochi: in tutto infatti possiamo contare ben 27 reti che sono arrivate nella prima giornata del primo campionato italiano. Molte altre poi potrebbero arrivare oggi per completare la classifica dei marcatori della Serie A. In questo fine settimana infatti sono stati messi in calendario parecchi big match, come la sfida Juventus Napoli a Torino e pure il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Partite insomma in cui i big del gol nel campionato italiano possono esaltarsi. In attesa di tali colpi di scena però vediamo come si sta configurando la classifica dei marcatori per la Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A: CHI IL CAPOCANNONIERE?

Come riferito prima, benchè siamo solo alla vigilia della seconda giornata del primo campionato italiano, di certo la classifica dei marcatori della Serie A non ci risulta vuota: anzi sono già in tre a contendersi il ruolo di capocannoniere del campionato. Con solo appena 90 minuti di gioco, ecco che in tre hanno colto l’occasione per mettersi subito in mostra in questa particolare graduatoria del campionato, firmando una splendida doppietta. Ecco quindi che il primo nome è quello di Lorenzo Insigne che nel primo turno della Serie A ha ferito due volte la Fiorentina: i gol sono stati sufficienti per strappare il successo finale. Gli fa compagnia in vetta alla classifica dei marcatori della Serie A Ciro Immobile che da neo papà ha doppiamente festeggiato in campo, trovando due volte la via del gol settimana scorso in campo al Marassi contro la Sampdoria (sconfitta poi per 3-0). Terzo nome in vetta alla classifica dei marcatori della Serie A è quello di Luis Muriel, volto nuovo dello spogliatoio dell’Atalanta, che si è fatto subito amare dai tifosi della Dea con la doppietta segnata contro la Spal.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

2 gol: Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Luis Muriel (Atalanta)

1 gol: Rodrigo Becao (Udinese), Andrea Belotti (Torino), Kevin Prince Boateng (Fiorentina), José Callejon (Napoli), Francesco Caputo (Sassuolo), Giorgio Chiellini (Juventus), Joaquin Correa (Lazio), Domenico Criscito (Genoa), Federico Di Francesco (Spal), Alfredo Donnarumma (Brescia), Edin Dzeko (Roma), Robin Gosens (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma), Christina Kouame (Genoa), Dries Mertens (Napoli), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Andrea Petagna (Spal), Andrea Pinamonti (Genoa), Erick Pulgar (Fiorentina), Nicola Sansone (Bologna), Cengiz Under (Roma), Miguel Veloso (Verona), Simone Zaza (Torino), Sansone (Bologna)



© RIPRODUZIONE RISERVATA