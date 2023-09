CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere, il gioco delle coppie (7^ giornata, 30 settembre 2023)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE COPPIE

Approfondendo il discorso sulla classifica marcatori Serie A parliamo ancora delle coppie-gol, un tema che avevamo già affrontato nei giorni passati. Abbiamo in particolare tre tandem offensivi che si stanno distinguendo in questo campionato: sia la Juventus che il Sassuolo i due capocannonieri hanno segnato 4 gol a testa. Per i bianconeri si tratta di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, nei neroverdi abbiamo invece Domenico Berardi (che ha saltato le prime due partite) e Andrea Pinamonti: il dato ci fa ancora più piacere perché tre di questi calciatori sono italiani, di conseguenza è un’ottima notizia anche per la nostra nazionale con Luciano Spalletti che certamente osserverà con attenzione Chiesa, Berardi e Pinamonti.

Abbiamo poi il duo offensivo del Milan, che è sempre quello degli scorsi anni: Olivier Giroud si è un po’ fermato dopo l’ottimo avvio ma Stefano Pioli è comunque soddisfatto del gol realizzato da Noah Okafor a Cagliari, perché per i rossoneri significa che le seconde linee si stanno comunque facendo trovare pronte alla bisogna. Tre reti invece per Rafael Leao, uno che nelle stagioni passate ha dimostrato di poter anche agilmente raggiungere la doppia cifra nella classifica marcatori Serie A; un inizio dirompente lo aveva avuto Christian Pulisic che poi non ha più segnato, ma lo statunitense non è certo un giocatore cui siano chiesti troppi gol. (agg. di Claudio Franceschini)

COMANDA SEMPRE LAUTARO!

La classifica marcatori Serie A torna immediatamente a farci compagnia: sabato 30 settembre si giocano le prime tre partite della settima giornata, e dunque il turno infrasettimanale è appena finito ma siamo di nuovo in campo, come da tradizione perché questo è un periodo davvero intenso, si naviga verso un’altra sosta per le nazionali ma prima alcune squadre saranno impegnate in Champions League. Nella classifica marcatori Serie A la situazione è cambiata: il capocannoniere è sempre Lautaro Martinez, che però dopo aver banchettato nelle prime giornate è rimasto fermo a cinque gol: adesso lo insegue un nutrito gruppo di giocatori.

Una rete di distanza per esempio per Olivier Giroud, anche lui frenato nel Milan (ma per esempio mercoledì sera non ha nemmeno giocato) e la coppia della Juventus Dusan Vlahovic-Federico Chiesa, che nell’infrasettimanale ha lasciato ad Arkadiusz Milik il compito di segnare il gol partita contro il Lecce. Sono 4 anche le reti per Domenico Berardi, che nel Sassuolo è imprescindibile: senza di lui i neroverdi stavano affondando, con lui hanno battuto Juventus e Inter (a San Siro) e sono tornati a sognare l’Europa. Come si modificherà ancora la classifica marcatori Serie A? Lo scopriremo presto, quando si comincerà a giocare per la settima giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

La classifica marcatori Serie A si sta facendo sempre più interessante: sono parecchi i giocatori che hanno tanti gol in carniere, possiamo anche parlare di Victor Osimhen che alle polemiche andate in scena in settimana ha risposto tornando a realizzare e contribuendo al 4-1 con cui il Napoli ha schiantato l’Udinese, rialzando la testa. Sempre a proposito dei partenopei è arrivata finalmente la prima rete stagionale di Khvicha Kvaratskhelia, che era parecchio attesa; nel Milan invece Giroud ha riposato, ma a segno è andato Noah Okafor che ha fatto vedere di poter essere un’opzione davvero molto interessante dalla panchina.

Tra chi invece sta maggiormente soffrendo possiamo sicuramente citare Ciro Immobile: il brutto inizio della Lazio è dovuto anche alla scarsa vena realizzativa del suo bomber, che la classifica marcatori Serie A l’ha vinta in tre occasioni ma anche mercoledì, nel successo biancoceleste contro il Torino, non è riuscito a timbrare il cartellino. Alcune coppie, di cui parleremo, stanno già mostrando di essere parecchio affiatate e questo contribuisce a portare in alto le loro squadre; ora vedremo cosa succederà ancora nelle partite della settima giornata, sempre all’interno della classifica marcatori Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 7^ GIORNATA

5 gol: Lautaro Martinez (Inter)

4 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Olivier Giroud (Milan), Federico Chiesa (Juventus), Victor Osimhen (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Dusan Vlahovic (Juventus)

3 gol: Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Nikola Krstovic (Lecce), Rafael Leao (Milan), Nemanja Radonjic (Torino)











