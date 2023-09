Video/ Inter Sassuolo (1-2) gol e highlights: Berardi sale in cattedra, +3 per Dionisi (27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER SASSUOLO: LA CRONACA

Video Inter Sassuolo che si apre subito con diversi calci d’angolo battuti dalla formazione di casa. Dimarco scodella e mezzo diversi popoli interessanti ma nessuno in maglia nerazzurra riesce a trovare l’impatto giusto con il pallone. Inter che non riesce a sbloccare l’incontro, quindi è il Sassuolo ad andare vicino al gol con un’occasione da fuori tentato da Matheus Henrique, Sommer allontana e riparte la formazione di casa. Nel finale ti primo tempo Dumfries non serve il pallone e decide di fare tutto da solo portandosi sul sinistro e calciando verso la porta: conclusione che termina in rete e vantaggio Inter. Termine primo tempo ma non prima di un brivido per la formazione di casa a causa del retropassaggio troppo corto di Calhanoglu.

Secondo tempo da dimenticare per l’Inter che prima subisce il pareggio con un super Berardi che illumina con una verticalizzazione Bajrami che buca sul primo palo Sommer. Passano solamente pochi minuti e Domenico Berardi decide di mettersi in proprio con un tiro mancino perfetto che si spegne a destra dell’estremo difensore svizzero che non può nulla questa volta. Doccia gelida allo stadio San Siro con il Sassuolo che si porta con merito avanti sulla formazione allenata da Simone Inzaghi che tenta con diversi cambi di invertire rotta senza però riuscirci, neroverdi che effettuano il colpo in trasferta e conquistano i tre punti.

VIDEO GOL INTER SASSUOLO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (dal 23′ st 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (dal 40′ st 14 Klaassen), 22 Mkhitaryan (dal 23′ st 16 Frattesi), 32 Dimarco (dal 23′ st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 23′ st 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic (dal 36′ st 13 Ferrari), 21 Viti (dal 15′ st 44 Tressoldi), 17 Vina; 24 Boloca, 7 Matheus Henrique; 10 Berardi, 11 Bajrami (dal 15′ st 20 Castillejo), 45 Laurienté; 9 Pinamonti (dal 33′ st 92 Defrel). A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 13 Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 20 Castillejo, 23 Volpato, 42 Thorstvedt, 44 Tressoldi, 92 Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi.

Reti: al 46′ pt Dufries, al 9′ st Bajrami, al 18′ st Berardi

Ammonizioni: Inzaghi (dalla panchina), Matheus Henrique

