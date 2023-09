VIDEO/ Juventus Lecce (risultato 1-0) gol e highlights. Milik tira su Allegri (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS LECCE: LA CRONACA

Dopo il brutto ko di Reggio Emilia la Juventus si rialza battendo in casa il Lecce. La Juventus inizia l’attacco fin dall’inizio, con un bel recupero di Baschirotto che riesce ad anticipare Milik al 4′, ma la palla finisce fuori. Al 7′, Chiesa tenta un tiro curvo dalla distanza, ma non riesce a centrare la porta del Lecce. Il Lecce risponde al 10′ con un calcio di punizione di Oudin, ma il pallone viene liberato dalla difesa bianconera grazie a Danilo. Al 13′, Fagioli mette un bel pallone per Chiesa, ma il tiro dell’attaccante manca il bersaglio. Al 17′, Cambiaso prova un’azione d’attacco per i bianconeri, mentre al 21′ Locatelli libera Milik per un tiro che, tuttavia, viene parato facilmente da Falcone. Al 25′, una deviazione sfortunata di Pongracic rischia di diventare un autogol, ma Falcone riesce a intervenire senza problemi. Al 27′, Danilo lancia Chiesa, il quale sfiora il palo con un tiro in diagonale. Alla mezz’ora, Ramadani viene ammonito per un fallo su Fagioli, ma il Lecce riesce a giocare gli ultimi minuti del primo tempo in modo deciso, alzando la pressione e chiudendo la prima parte del match sull’0-0 all’Allianz Stadium.

Il secondo tempo inizia senza cambi e il Lecce rimane aggressivo. Al 5′, Oudin mette un pallone in area su calcio di punizione, ma Pongracic di testa manca il bersaglio. All’8′, Oudin parte nuovamente in contropiede, ma Bremer si impegna al massimo per ripiegare sulla difesa. La Juventus, tuttavia, trova il vantaggio al 12′, quando McKennie crossa da un angolo molto contestato dal Lecce, Rabiot tocca per Milik che, da due passi, insacca l‘1-0. Al 18′, il tecnico del Lecce, D’Aversa, apporta un triplo cambio inserendo Sansone, Rafia e Gendrey al posto di Strefezza, Oudin e Venuti. Al 20′, Rabiot guida un’accelerazione solitaria, ma il suo tiro manca il bersaglio. Rafia viene ammonito al 25′ per una trattenuta su Rabiot, seguito da altri cambi con D’Aversa che sostituisce Ramadani con Kaba. Allegri, nel frattempo, inserisce Kostic e Gatti al posto di Cambiaso e Rugani. Al 29′, Chiesa accelera e crossa rasoterra, ma McKennie e Milik vengono anticipati da Dorgu. Chiesa viene ammonito al 31′ per un fallo su Gendrey, e Vlahovic sostituisce Milik nella Juventus. Piccoli sostituisce Blin nel Lecce. Kaba viene ammonito al 39′, e ci sono poi gli ultimi cambi per Allegri, che sostituisce Fagioli e McKennie con Miretti e Weah. Nel recupero, Kristovic e Rabiot vengono ammoniti, ma Kaba riceve un secondo giallo per simulazione, costringendo il Lecce a chiudere il match in dieci uomini e permettendo alla Juventus di vincere di misura.

JUVENTUS LECCE, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Massimiliano Allegri soddisfatto dalla risposta della Juventus sul campo: “Era importante vincere soprattutto dopo una sconfitta rocambolesca come quella col Sassuolo, giocavamo contro una squadra come il Lecce che concede poco. Siamo stati equilibrati in campo, non concedendo tiri e sfruttando le occasioni create. Dobbiamo giocare meno la palla indietro, a un minuto dalla fine non si può mettere una palla in mezzo all’area però sono cose che si sistemano. I ragazzi hanno fatto una buona partita e stasera non era facile. Siamo passati da essere i primi rivali dell’Inter per lo scudetto a brocchi, ci vuole un po’ di equilibrio. Sicuramente dobbiamo lavorare per migliorare tante cose. Gatti è stato attaccato per l’ultimo errore ma sono episodi rocamboleschi, è un giocatore con 27 partite in Serie A. Ci vuole un attimo di pazienza. Rugani oggi ha fatto una partita straordinaria, ma è abituato perché è da otto anni alla Juventus e gioca con freddezza“.

Roberto D’Aversa ha visto un Lecce all’altezza delle ultime brillanti prestazioni ma ha di che recriminare sull’arbitraggio: “C’è rammarico per la deviazione lampante di Rabiot sul calcio d’angolo, non deve intervenire sempre il VAR. Si può valutare anche se c’è un fallo di mano. Credo che delle valutazioni siano state sbagliate, detto questo non abbiamo perso per gli episodi arbitrali. Nei miei giocatori c’è correttezza, sicuramente Kaba non voleva simulare, questo è evidente. Perdiamo un giocatore importante per questi due gialli, si può vedere meglio a volte ma guardiamo avanti, non mi va di creare alibi ai miei giocatori. La partita è stata equilibrata, potevamo pareggiarla, si è fatto poco in attacco ma sul piano difensivo abbiamo concesso poco. Il mio rammarico è per il risultato, non si vorrebbe mai perdere. La squadra ha fatto una ottima partita perché giocavamo contro la Juventus che credo lotterà fino alla fine per lo scudetto non avendo le coppe. Abbiamo giocato con personalità, anche se potevamo essere più puliti quando avevamo il possesso“.

