Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, poi Vlahovic e Giroud (26^ giornata, 23 febbraio 2024)

Si torna a parlare di classifica marcatori Serie A venerdì 23 febbraio, perché la 26^ giornata inizia con l’anticipo Bologna Verona: una graduatoria che come sempre è comandata da Lautaro Martinez, a segno anche nel 4-0 che l’Inter ha rifilato alla Salernitana e dunque in grado di confermare, verso il titolo di capocannoniere, il suo margine di 7 gol su Dusan Vlahovic, che a sua volta ha timbrato il cartellino (su rigore) ma senza permettere alla Juventus di ritrovare la vittoria sul campo del Verona. Al terzo posto nella classifica marcatori Serie A troviamo Olivier Giroud, lui pure a segno: il Milan però ha fatto anche peggio dei bianconeri, perdendo a Monza nei minuti di recupero.

Via via tutti gli altri, di cui ora andremo a parlare; possiamo dire che, a parte i primi tre, ci sono altri due calciatori che hanno raggiunto la doppia cifra di reti e possiamo parlare di due sorprese, perché Matias Soulé ha letteralmente bruciato le tappe nel suo prestito al Frosinone mentre Marcus Thuram è al primo anno nel nostro campionato e in pochi si aspettavano che potesse avere questo impatto. Dunque ora vedremo come cambierà la classifica marcatori Serie A dopo le partite della 26^ giornata, ma intanto come già detto approfondiamo un po’ di più quali siano i temi principali della corsa al titolo di capocannoniere del campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque la classifica marcatori Serie A sembra parlare chiaro. Lautaro Martinez è sempre più capocannoniere, e non accenna a fermarsi: il Toro è arrivato a quota 20 gol, vale a dire una sola rete da quello che è il suo record personale nel nostro campionato che ha timbrato nelle ultime due stagioni. Non solo lui a caccia del primato, anche Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez; il serbo tuttavia dovrebbe arrivare ai 21 che aveva messo a segno con la Fiorentina e gliene mancano 8, questa per lui è già la stagione più prolifica con la maglia della Juventus che ora può concretamente pensare a costruire su di lui per il futuro.

Nelle posizioni che potremmo chiamare di rincalzo sale Joshua Zirzkee: l’attaccante del Bologna sta disputando una grande stagione soprattutto per i movimenti e l’aiuto che riesce a garantire ai compagni, ma nel grande colpo sul campo della Lazio, che ha confermato i felsinei al quarto posto in classifica, c’è stata anche la firma personale dell’olandese che si è così portato a 9 gol, a uno solo dalla doppia cifra come il compagno di squadra Riccardo Orsolini e poi ancora Domenico Berardi (fermo per infortunio), Hakan Calhanoglu e Albert Gudmundsson, tutti ottimi protagonisti nella classifica marcatori Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 26^ GIORNATA

20 gol: Lautaro Martinez (Inter)

13 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

12 gol: Olivier Giroud (Milan)

10 gol: Matias Soulé (Frosinone), Marcus Thuram (Inter)

9 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Riccardo Orsolini (Bologna), Romelu Lukaku (Roma), Hakan Calhanoglu (Inter), Albert Gudmundsson (Genoa), Joshua Zirkzee (Bologna)

8 gol: Paulo Dybala (Roma), Duvan Zapata (Torino), Andrea Pinamonti (Sassuolo)











