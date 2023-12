CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere e un gran debutto (18^ giornata, 29-30 dicembre 2023)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL PRIMO GOL

Nella classifica marcatori Serie A merita certamente una menzione Kenan Yildiz: lo scorso sabato è arrivato per lui il primo gol nel massimo campionato, anche importante visto che la Juventus ha poi vinto 2-1 sul campo del Frosinone. Per Yildiz una rete dopo 12 minuti della partita da titolare: un bel riconoscimento da parte di Massimiliano Allegri, che del resto ha sempre parlato molto bene di questo ragazzo nato nel 2005 a Ratisbona, ma di passaporto turco e già capace di segnare con la nazionale della mezzaluna.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, Berardi è secondo (17^ giornata, 22-23 dicembre 2023)

Per sapere se il gol dello Stirpe sarà il primo di tanti bisognerà aspettare: intanto anche lui si iscrive ufficialmente alla classifica marcatori Serie A, Yildiz adesso rappresenta una soluzione ulteriore nell’attacco di una Juventus il cui capocannoniere è Dusan Vlahovic autore però di soli 6 gol, e che ha in Arkadiusz Milik e Moise Kean due alternative che stanno segnando poco. Certo se Vlahovic rendesse come da aspettative sarebbe tutt’altro scenario; Kenan Yildiz però si gode il momento e chissà che Allegri possa incredibilmente confermarlo anche nel big match contro la Roma, il turco è pronto a stupire in quella che potrebbe essere la stagione della consacrazione. (agg. di Claudio Franceschini)

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, per il Toro 14 gol (16^ giornata, 15 dicembre 2023)

SALE LUKAKU

Con la classifica marcatori Serie A siamo arrivati a parlare della 18^ giornata: è l’ultima dell’anno solare e dunque già tempo di tracciare qualche bilancio. Il capocannoniere, ancora per distacco, rimane Lautaro Martinez: il Toro in questo momento è ai box ma era già enorme il vantaggio sugli inseguitori, per di più i 15 gol dell’argentino dell’Inter non sono stati avvicinati dalla concorrenza perché abbiamo avuto un turno, nel fine settimana, nel quale i giocatori nelle prime posizioni di classifica non hanno segnato. Di fatto ci sono riusciti in due: Romelu Lukaku, che ha agganciato Olivier Giroud al terzo posto con 8 gol, e Dusan Vlahovic arrivato a quota 6.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, nel gioco delle coppie… (15^ giornata, 9 dicembre 2023)

Per tutti gli altri si è registrata di fatto una giornata di stop: per questo motivo il trono di capocannoniere di Lautaro nella classifica marcatori Serie A non è in discussione, e la distanza è rimasta di 6 gol rispetto a Domenico Berardi che occupa sempre la seconda posizione con 9 reti. A completare il podio come detto la coppia formata da Giroud e Lukaku, due veterani: il belga della Roma continua a crescere di colpi e potrebbe presto andare all’inseguimento di quello che per due stagioni è stato il compagno di reparto nell’Inter. Vedremo in questa 18^ giornata come cambierà la classifica marcatori Serie A, siamo molto curiosi…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Studiando ancora la classifica marcatori Serie A possiamo vedere come un altro giocatore che abbia trovato la via della rete sia Cyril Ngonge: era già stato determinante nell’incredibile salvezza del Verona dell’anno passato, qualche giorno fa il belga ha contribuito al 2-0 con cui l’Hellas ha battuto il Cagliari ed è finalmente uscito dalla zona retrocessione. È Ngonge il miglior marcatore di un Verona che in termini generali fa fatica a segnare; una squadra in netto calo rispetto al passato è l’Atalanta, che ha in Ademola Lookman (6 gol) il miglior realizzatore ma ha già riaccolto Gianluca Scamacca (5) dopo l’infortunio.

Per quanto riguarda gli altri, in questa 18^ giornata non vedremo Victor Osimhen: il nigeriano è stato espulso a Roma e dunque il Napoli dovrà nuovamente fare a meno di lui, certamente il fatto che si trovi a 7 gol a girone di andata quasi finito è una notizia in negativo visto che parliamo del capocannoniere uscente, ma è anche vero che nella classifica marcatori Serie A il dato che riguarda Osimhen è condizionato dall’infortunio che lo aveva tenuto ai box. Tra chi potrebbe e dovrebbe fare di più c’è Vlahovic, che però lo scorso sabato è risultato decisivo a Frosinone: la Juventus spera che il serbo raggiunga la doppia cifra, e poi da lì vedremo eventualmente cosa succederà.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 18^ GIORNATA

15 gol: Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Domenico Berardi (Sassuolo)

8 gol: Olivier Giroud (Milan), Romelu Lukaku (Roma)

7 gol: Victor Osimhen (Napoli), Albert Gudmundsson (Genoa), Hakan Calhanoglu (Inter), Marcus Thuram (Inter), Joshua Zirkzee (Bologna), Matias Soulé (Frosinone),

6 gol: Nico Gonzalez (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Dusan Vlahovic (Juventus), Andrea Colpani (Monza), Ademola Lookman (Atalanta), Andrea Pinamonti (Sassuolo)

5 gol: Gianluca Scamacca (Atalanta), Federico Chiesa (Juventus), Christian Pulisic (Milan), Khvicha Kvaratshkelia (Napoli), Cyril Ngonge (Verona), Duvan Zapata (Torino), Lorenzo Lucca (Udinese), Matteo Politano (Napoli)











© RIPRODUZIONE RISERVATA