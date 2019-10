Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Muriel insegue Immobile (10^ giornata)

Nella classifica marcatori di Serie A, che da oggi vive in turno infrasettimanale la sua decima giornata di campionato, domina Ciro Immobile: con la rete decisiva segnata contro la Fiorentina, l’attaccante della nazionale ha raggiunto quota 10 gol, primo giocatore del campionato 2019-2020 a raggiungere la doppia cifra e fondamentale per le sorti della Lazio – Immobile ha segnato oltre il 50% dei gol della sua squadra, 10 su 18. Immobile, già vincitore del titolo di capocannoniere di Serie A, punta dunque a un altro primato; la concorrenza però è ancora molto folta, come è d’altronde normale che sia non essendo ancora giunti nemmeno a un terzo di questo campionato ancora lunghissimo, anche se in vetta alla graduatoria le gerarchie cominciano già a farsi interessanti. Sarà allora interessante stabilire quello che succederà nel corso della decima giornata della Serie A e come cambierà la classifica marcatori.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA LOTTA PER IL PRIMATO

Al momento è difficile stabilire quali giocatori siano realmente in corsa per la classifica marcatori di Serie A: Immobile è primo per distacco ma alle sue spalle ci sono tanti nomi di prestigio, bomber che lotteranno ancora a lungo con il biancoceleste per conquistare il trono dei bomber. Domenica si è messo in particolare evidenza Luis Muriel: la punta colombiana dell’Atalanta ha infatti segnato una tripletta contro l’Udinese balzando così al secondo posto a quota 8 gol, il che lo mette a due sole lunghezze di ritardo da Immobile, per di più con una media gol eccellente dal momento che Muriel non è un titolare fisso (almeno in presenza anche di Zapata, ora infortunato) in una Atalanta che davanti sta facendo meraviglie. Se infatti parliamo della classifica per squadre e non individuale in termini di gol segnati, ecco che la Dea nerazzurra gode di un vantaggio enorme su tutte le inseguitrici – 28 reti per i bergamaschi, al secondo posto troviamo l’Inter ma con “soli” 20 gol.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

10 gol: Ciro Immobile (Lazio)

8 gol: Luis Muriel (Atalanta)

6 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Romelu Lukaku (Inter), Duvan Zapata (Atalanta)

5 gol: Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma), Marco Mancosu (Lecce)

4 gol: Andreas Cornelius (Parma), Alfredo Donnarumma (Brescia), Dries Mertens (Napoli), Cristiano Ronaldo (Juventus), Alejandro Gomez (Atalanta), Christian Kouamé (Genoa), Lautaro Martinez (Inter)



© RIPRODUZIONE RISERVATA