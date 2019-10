DIRETTA/ Atalanta Udinese, streaming video tv: la Dea sfida super Musso (Serie A)

Atalanta Udinese, match valido per la nona giornata di Serie A sarà diretta dall’arbitro Maresca con calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 ottobre. Le due squadre vivono due momenti di forma diversi. I bergamaschi nonostante le batoste ricevute in Champions League in campionato stanno proseguendo più che bene. Attualmente infatti, si trovano in terza posizione e quando giocano in casa producono un gioco spettacolare. Alti e bassi invece per l’Udinese. Nonostante un organico non eccezionale, la squadra friulana sta riuscendo ad ottenere risultati misti ed attualmente si trova all’undicesima posizione in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE ATALANTA-UDINESE: LE QUOTE

Le quote partita date da Snai sono inequivocabili. La vittoria dell’Atalanta è scontata, data a 1.45, quella dell’Udinese invece è quotata a 7.25 addirittura, mentre il pareggio è dato a 4.50. L’over 2.5 viene riportato a 1.60 mentre l’under 2.5 a 2.20, sinonimo che si prospettano diversi gol dalla partita. Gol è quotato a 1.75 mentre no gol a 1.97. La diretta del match sarà garantita da Sky Calcio e visibile per tutti gli abbonati che potranno usufruire anche del servizio streaming guardando la gara tramite l’app SkyGo su smartphone, tablet o pc.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-UDINESE

Per l’Atalanta dopo l’impegno infrasettimanale in Champions League è previsto un leggero turnover. In porta comunque rimane sicuro del posto Gollini. Difesa con i soliti 3 centrali, molto probabilmente Toloi, Djimsiti e Masiello. Sulle fasce nei 5 di centrocampo Hateboer e Castagne dovrebbero essere titolari, ma occhio agli scalpitanti Arana sulla sinistra e Gosens. La coppia di centrocampisti centrali dovrebbe essere composta da Pasalic e De Roon. In forte dubbio l’uomo più in forma del momento, il capitano dell’Atalanta “Papu” Gomez. L’argentino è uscito nell’ultima partita per un affaticamento muscolare e potrebbe riposarsi in favore di Malinovsky, andato a segno su rigore in Champions League. Sicura del posto in attacco la coppia Ilicic-Muriel, con Zapata ancora fermo ai box dopo la pausa nazionali.

L’Udinese invece risponde con maggiori certezze: in porta, il vero uomo in più di questa squadra, una sorta di piacevole rivelazione, vale a dire il portiere argentino Musso. Difesa a tre: confermati i titolari Becao, Troost-Ekong e Samir. Sulle fasce nel centrocampo a 5 è molto probabile che giochino Ter Avest e lo svedese Sema. I centrali invece dovrebbero essere Mandragora e Jajalo mentre dietro le punte dovrebbe agire il top player dell’Udinese, Rodrigo De Paul. L’argentino non ha ancora trovato la forma migliore in campionato ma potrebbe sbloccarsi a breve. Coppia d’attacco formata da Okaka e Lasagna, quest’ultimo in ballottaggio con Pussetto.

LA CHIAVE TATTICA DELLA PARTITA

Senza ombra di dubbio sarà l’Atalanta a condurre le danze. I bergamaschi giocano in casa ed utilizzeranno le fasce per portare quanti più uomini possibili in area di rigore. Attenzione anche agli inserimenti dei centrali di centrocampo, con Pasalic e De Roon pronti a colpire. D’altra parte, l’Udinese attenderà in difesa e quando potrà ripartirà in contropiede. Molto probabilmente saranno 9 i giocatori dietro la linea del pallone e si cercherà De Paul, affidandosi alle sue magie.



